Donjons et Dragons : trailer entre action et humour pour l’adaptation du jeu de rôle

Le premier trailer de Donjons et Dragons fait son apparition ! La promesse d’une aventure entre action et en humour pour cette adaptation du jeu de rôle cultissime.

Le trailer vient de tomber ! – Crédit : Paramount Pictures

Les premières images de Donjons et Dragons ne rassuraient pas forcément. L’esthétique de la vidéo faisait craindre une mauvaise adaptation comme le film sorti en 2000. Et sans crier gare, la Paramount balance un trailer ! L’occasion de découvrir si l’esprit du jeu de rôle est au rendez-vous dans cette transposition cinématographique. Un synopsis nous en dévoile plus, au passage.

Une aventure épique avec des… dragons

Si l’on se fie à ce trailer, Donjons et Dragons risque d’être plus réussi que les précédentes adaptations, à commencer par le film de 2000. La vidéo dévoile un long-métrage d’aventure fantastique riche en effets spéciaux et en stars. Les images de synthèse présentent plutôt bien, notamment le hibou incarné par Sophia Lillis. Le résultat est étonnamment convaincant, de quoi donner espoir aux fans du jeu de rôle.

Bien évidemment, on retrouve les éléments qui ont participé au succès de Donjons et Dragons. Des dragons, forcément, mais aussi des cavernes obscures, des monstres déguisés en coffres à trésor et de la magie. Le trailer mise à fond sur l’action avec une touche d’humour sans verser dans l’outrance. L’approche n’est pas sans rappeler les films Jumanji menés par Dwayne Johnson.

Un synopsis complet pour l’adaptation du jeu de rôle

L’histoire du film se dévoile – Crédit : Paramount Pictures

Et ce n’est pas tout, le trailer s’accompagne également d’un synopsis :

Un charmant voleur et une bande d’aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Mais les choses tournent très mal lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes. Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs transpose au cinéma l’univers riche et l’esprit ludique du légendaire jeu de rôle dans une aventure aussi hilarante que pleine d’action.

Jonathan Goldstein et John Francis Daley s’occupent de la réalisation. On leur doit Game Night et Vive les vacances, deux comédies. Pour cette adaptation, gros casting. On retrouve Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Fast and Furious) ou encore Hugh Grant (Coup de foudre à Nothing Hill).

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs sort le 3 mars 2022 au cinéma.

Source : YouTube