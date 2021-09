Espace : Le robot Perseverance a réussi à prélever un échantillon de roche sur Mars

Le robot d’exploration Perseverance (NASA) est arrivé sur Mars aux côtés de l’hélicoptère Ingenuity plus tôt cette année. Sa mission est de prélever des échantillons des matériaux présents sur Mars et de les stocker en attendant leur retour sur Terre. Une fois les échantillons prélevés, la NASA enverra un nouveau vaisseau sur Mars pour récupérer les échantillons et les ramener dans l’orbite terrestre. Enfin, une dernière mission ira chercher ces échantillons dans l’orbite terrestre, pour les ramener sur Terre afin de les étudier. Il faudra tout de même attendre le début des années 2030 pour que les échantillons puissent revenir sur Terre.

Rochette, le rocher sur lequel Perseverance a prélevé un échantillon – Crédits : NASA

Les échantillons de roche renferment des informations précieuses sur Mars

Il y a quelques semaines, Perseverance avait creusé un premier rocher pour en prélever un échantillon. Ce rocher était de couleur rouille, et présentait de nombreux trous à sa surface. Après vérification, il n’y avait aucun échantillon dans les tubes de prélèvement. Les scientifiques en ont conclu que le rocher était trop mou, et que l’échantillon avait été pulvérisé lors du prélèvement. Perseverance s’est donc mis en quête d’une nouvelle cible. Le 1er septembre, il a trouvé un nouveau rocher à creuser. Il s’est attaqué à un rocher d’apparence plus résistant, baptisé Rochette. Cette fois ci, il a bien réussi à prélever un échantillon. Il semblerait que le rocher soit constitué de lave solidifiée: l’échantillon pourra être daté une fois de retour sur Terre. Perseverance a scellé le précieux échantillon pour le conserver en attendant une prochaine mission de la NASA.

Pendant ce temps, Perserverance continue sa mission de prélèvement d’échantillons. Il évolue actuellement dans le cratère Jezero, qui serait un ancien lac. Il y a d’ailleurs un delta de rivière dans cette région. Les sédiments présents dans cette zone pourraient donner de précieuses informations pour comprendre à quoi ressemblait Mars lorsqu’il y avait de l’eau à sa surface. Par exemple, cela permettrait peut être de comprendre pourquoi il n’y a plus d’eau sur Mars, et pourquoi pas de découvrir s’il y a eu de la vie autour de ce lac. Il y aurait peut être même des océans cachés sous la croute de Mars…

Source: Extreme Tech