Instagram abandonne les « swipe up » dans ses stories et les remplace par des stickers

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires grâce à son contenu éphémère et ses stories. Cependant, une de ses fonctionnalités phares va bientôt disparaître : la possibilité d’inclure un lien en faisant glisser l’écran vers le haut.

Instagram stories – Crédit : Instagram

La disparition prochaine du swipe up, qui était devenu pour beaucoup une reconnaissance de l’influence de leurs comptes, va chambouler les habitudes des influenceurs. Instagram a confirmé à nos confrères de The Verge que le swipe up disparaîtra des stories à partir du 30 août prochain, et sera remplacé par de simples autocollants.

Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs vérifiés et ayant plus de 10 000 abonnés pouvaient inclure des liens avec la fonctionnalité « Swipe up ». Cependant, Instagram a récemment essayé de donner accès aux liens à tous les utilisateurs cet été grâce à des autocollants, et c’est ceux-ci qui devraient venir remplacer de manière permanente le swipe up.

Des autocollants pour remplacer le swipe up

Selon Vishal Shah, l’ancien chef de produit d’Instagram, les autocollants correspondaient davantage à la façon dont les gens utilisent actuellement la plateforme. La principale différence entre les deux fonctionnalités, en dehors de la différence de geste évidente, est que les spectateurs peuvent répondre aux stories qui ont un autocollant incluant un lien, alors qu’ils ne peuvent pas répondre aux stories swipe up.

De plus, il sera plus facile pour les utilisateurs d’accéder aux liens partagés par les internautes, puisque beaucoup ne pensaient pas à faire glisser leur écran vers leur haut. Pour l’instant, Instagram est toujours en train d’évaluer la possibilité de la proposer à un plus grand nombre d’utilisateurs. En d’autres termes, le réseau social souhaiterait l’ouvrir à toute personne même si celle-ci ne possède pas 10 000 abonnés.

Cependant, la possibilité d’étendre l’accès à plus de personnes ne plaît pas du tout aux influenceurs. En effet, ils avaient jusqu’à présent le sentiment d’avoir accès à une fonctionnalité exclusive à cause de la taille de leur audience. Celle-ci leur permettait notamment de nouer des partenariats avec des entreprises tierces pour faire des placements de produits. Instagram avait déjà donné aux influenceurs de nouvelles fonctionnalités pour percevoir une rémunération sur la plateforme. Il sera donc intéressant de voir de quel côté va se positionner Instagram. En attendant, on sait que Facebook teste aussi la possibilité pour les utilisateurs d’Instagram de publier du contenu en utilisant un navigateur web sur un ordinateur de bureau.

Source : The Verge