Je suis une légende : Le scénariste rappelle aux antivax que son film est une fiction

Depuis le début de la pandémie, les thèses complotistes pullulent en ligne. Bill Gates est particulièrement visé, sa fille ayant moqué les attaques à son encontre. Sans oublier que YouTube mène la guerre aux thèses complotistes de la 5G et du COVID-19. Et la dernière en date concerne Je suis une légende, sorti en 2007 avec Will Smith dans le rôle-titre. Akiva Goldsman, scénariste du long-métrage, s’est exprimé à ce propos. Mais alors que s’est-il passé pour que l’homme explique que « c’est un film, j’ai inventé ça, ce n’est pas réel » aux antivax ?

Une employée refuse le vaccin à cause du film

Akiva Goldsman est très agacé que les antivax se soient emparés de son film, Je suis une légende. Ces derniers affirment à tort que les créatures du long-métrage sont nées suite à un programme de vaccination ayant mal tourné. Bien évidemment, la situation vécue par le personnage de Will Smith est comparée à la campagne vaccinale pour enrayer le COVID-19.

Sauf que ce n’est pas le cas dans Je suis une légende. Les créatures vampiriques sont présentes suite à un virus génétiquement reprogrammé pour lutter contre le cancer. Rien à voir avec la vaccination.

Et l’histoire va plus loin. Une employée de Metro Optics Eyewear, à Brooklyn, refuse la vaccination contre le COVID-19 à cause du film. Cette dernière explique avoir peur de se faire vacciner et devenir une créature de Je suis une légende. Une histoire suffisante pour agacer Avika Goldsman sur Twitter.

Que des antivax, même une infime partie, accorde du crédit à cette théorie a de quoi faire sourire. Surtout lorsque l’on a déjà vu Je suis une légende, disponible sur Netflix. Car dans le film, le vaccin n’est pas lié à l’invasion de créatures mais la solution ultime pour enrayer l’apocalypse. Le personnage joué par Will Smith fait tout pour développer une vaccination, c’est d’ailleurs son principal objectif.

Et que les inquiets se rassurent : le COVID-19 ne va pas créer une apocalypse et un monde peuplé de créatures. Mais la clé d’une sortie de crise sanitaire reste la vaccination, comme celle prônée par le personnage de Will Smith. On vous invite à revoir Je suis une légende en cas de doute !

Source : Gizmodo