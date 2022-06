LEGO : claquez des doigts comme Iron Man avec le Nano Gant de l’infini !

Avis aux amateurs de briques et de Marvel ! LEGO s’apprête à commercialiser le Nano Gant de l’infini qui a permis à Iron Man d’anéantir Thanos. Un set de 675 pièces que nous vous présentons ci-dessous.

Le set 76223 – Crédit : LEGO

Après l’impressionnant marteau de Thor en LEGO, le fabricant danois va mettre à l’honneur un autre objet phare de l’univers Marvel : le gant d’infinité au cœur d’Avengers: Endgame. Souvenez-vous, celui-ci permet à Banner de faire revenir les êtres vivants rayés de la carte après le claquement de doigts de Thanos. Et lors du climax, Tony Stark l’utilise de nouveau après avoir récupéré les Pierres d’Infinité, pulvérisant le Titan Fou. Un baroud d’honneur qui aura raison du super-héros, lequel perdant la vie à cause du rayonnement gamma.

Reprenant les couleurs de l’armure d’Iron Man, ce Nano Gant de l’infini a une importance primordiale dans l’intrigue. On comprend ainsi pourquoi LEGO a décidé de lui consacrer un set. Le 76223 est composé de 675 pièces. Un set pour adultes qui permet donc de construire le fameux gantelet salvateur. Les doigts pourront s’articuler et les six gemmes sont évidemment bien présentes.

LEGO : le gant d’Iron Man bientôt disponible

Une fois assemblé, ce gant se muera en élément de décoration incontournable pour tout fan de l’univers Marvel. Afin de l’exposer comme il se doit, il est fourni avec un support solide et une plaque de présentation. « Ce modèle captivant mesurant plus de 31 cm de haut, 12 cm de large et 9 cm de profondeur suscitera l’admiration quel que soit l’endroit où il sera exposé », vante LEGO sur la fiche produit.

Pour mettre la main dessus ou l’offrir à un proche, il faudra débourser 69,99 euros. Le set 76223 sera disponible à compter du 1er août prochain. Pour rappel, le Gant de l’infini de Thanos couleur or avait également eu le droit à son set. Intitulé 76191, celui-ci contient 590 pièces et coûte 79,99 euros.

Toujours dans l’univers Marvel, sachez que LEGO a également consacré un set au film Thor 4. Celui-ci permet de bâtir le drakkar du dieu nordique. Il inclut les figurines de Thor, Mighty Thor, Valkyrie, Korg, Gorr, Toothghnasher et Toothgrinder.

Source : LEGO