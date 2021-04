Netflix : un contrat de 450 millions de dollars aurait été signé pour Knives Out 2 et 3 avec Daniel Craig

Netflix voudrait préparer deux suites du film Knives Out de Rian Johnson sorti en 2019 avec Daniel Craig et Chris Evans. La plateforme aurait signé un contrat d’une valeur de 450 millions de dollars, l’un des plus gros de l’histoire des films en streaming.

Netflix aurait signé un contrat de 450 millions de dollars avec la société de production Media Rights Capital, selon un rapport de Deadline et Variety. Le géant des plateformes de streaming voudrait effectivement non pas une sequel de Knives Out (À couteaux tirés en français), mais deux.

Daniel Craig dans Knives Out (À couteaux tirés) – Crédit : Lionsgate Movies

Le film réalisé par Rian Johnson a connu un franc succès au box-office à sa sortie en salles à la fin de l’année 2019. Il a notamment obtenu un score de 97 % sur Rotten Tomatoes, ce qui témoigne de l’excellente réception du film. Le Cluedo géant réalisé par Rian Johnson avec Daniel Craig, Chris Evans et Ana de Armas au casting reviendra donc bientôt sur petit écran.

Rian Johnson sera à la réalisation de Knives Out 2 et 3

Après Mourir peut attendre qui sera son dernier film dans le rôle de l’agent secret 007, Daniel Craig reprendra le rôle du détective Benoit Blanc pour les deux sequels de Knives Out. Pour le moment, nous n’avons pas encore d’informations supplémentaires sur Knives Out 2 et 3. Nous ne savons pas si Chris Evans qui ne veut pas de nouveau Iron Man dans le MCU sera aux côtés de Daniel Craig.

D’ailleurs, le montant du contrat signé avec Media Rights Capital peut donc paraître étonnamment élevé pour des films qui ne sont pas non plus les attendus des prochaines années, mais Netflix a l’habitude de débourser des sommes importantes. En effet, il dépense de plus en plus chaque année pour produire du nouveau contenu. En 2020, le géant des plateformes de streaming a dépensé près de 20 milliards de dollars.

Nos confrères de Deadline ont rapporté que : « une suite était attendue, mais la récente vente aux enchères discrète qui s’est déroulée entre trois plateformes de streaming – Apple et Amazon étaient les deux autres – a été une surprise ». Netflix est donc en train de mettre les bouchées doubles pour ne pas se laisser dépasser par ses concurrents dans la course à la plateforme de streaming la plus fréquentée. Enfin, on rappelle qu’aucune date de sortie n’a été annoncée pour Knives Out 2 et 3 qui n’ont même pas encore été confirmés par Netflix.

Source : Engadget