Razer se lance dans les sièges gaming ergonomiques et les peluches

Siège gaming Iskur et peluche Sneki Snek de Razer – Crédit : Razer / Galaxie Media / Auriane Polge

L’entreprise américaine initialement spécialisée dans le matériel informatique pour les gamers continue de se diversifier. Après avoir présenté un chewing-gum qui booste le temps de réaction et la concentration des joueurs, Razer se préoccupe maintenant de leur confort avec son premier siège gaming.

Soutien lombaire, cuir synthétique multicouche, accoudoirs personnalisables, etc.

Le siège Razer Iskur est « conçu pour le jeu hardcore qui vous permet de conserver une posture parfaite ». En effet, il a la particularité de proposer un soutien lombaire intégré et réglable. De plus, il est revêtu d’un cuir synthétique multicouche que Razer décrit comme étant plus résistant à l’usure provoquée par une utilisation prolongée. Comme la plupart des sièges gaming, Iskur est doté d’un coussin positionné au niveau de la tête du joueur. En plus du nom de la marque brodé au centre du coussin dans le même vert néon du siège, la mousse est à mémoire de forme. Le Razer Iskur est aussi doté d’accoudoirs entièrement personnalisables.

Le siège gaming Iskur – Crédit : Razer

Razer a précisé que le siège Iskur peut supporter un poids allant jusqu’à 136 kg et convient aux joueurs mesurant entre 170 et 190 cm. Sans surprise de la part de la marque, il est vendu au prix premium de 499,99 €. Le siège que nous vous avions présenté en février qui est issu d’une collaboration entre Logitech G et Herman Miller est par exemple vendu à 1 495 $. En même temps, il s’adresse plutôt aux professionnels tandis que le Razer Iskur s’adresse aux joueurs en général. Il ne faut pas non plus oublier le lit pour gamers totalement customisable lancé par l’entreprise Bauhutte.

La peluche Sneki Snek aide à protéger les forêts dans le monde

Enfin, Razer a aussi lancé une petite peluche en forme de serpent mesurant 25 cm de haut. Baptisée Sneki Snek, elle a été créée en partenariat avec Conservation International qui lutte pour la protection des forêts dans le monde. Ainsi, chaque achat de Sneki Snek sauve et protège 10 arbres. Sur les 100 000 arbres à sauver pour atteindre l’objectif de Razer, 30 720 sont déjà protégés. Sneki Snek est disponible en précommande à 29,99 $.

La peluche Sneki Snek – Crédit : Razer

Sources : Ubergizmo, PC Gamer