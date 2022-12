Samsung se moque encore d’Apple et de son iPhone pliable inexistant

Samsung égratigne encore Apple © Samsung

Samsung et Apple se disputent constamment l’hégémonie sur le marché des smartphones. Et tous les coups sont permis pour ridiculiser l’adversaire. Selon Greg Joswiak, vice-président du marketing chez Apple, Samsung aurait tout bonnement copié l’iPhone « en mettant un plus grand écran autour ». De son côté, le constructeur sud-coréen n’est pas en reste. Après avoir trollé les iPhone pour vanter son Galaxy Z Flip 4, Samsung récidive.

L’objectif est toujours identique : rappeller en place publique qu’il n’existe toujours pas d’iPhone pliable. Un marché sur lequel s’est déjà positionné avidement Samsung. Le fabricant en est déjà à sa quatrième génération, ayant lancé dernièrement le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 que nous avons testé ici. Dans son nouveau spot publicitaire, on peut voir un utilisateur d’iPhone assis sur la clôture qui représente la frontière entre Apple et Samsung. Il confie vouloir changer de bord mais craint la réaction de ses amis.

Samsung tente de décrédibiliser Apple

Son interlocutrice lui conseille alors chaudement de tenter l’expérience. Elle lui prête son Galaxy Z Flip 4 que l’utilisateur s’empresse de déplier. Ses amis apparaissent alors aussitôt. Impressionnés par le smartphone, ils lui demandent s’ils peuvent l’essayer. Voyant les étoiles dans leurs yeux, notre utilisateur d’iPhone décide alors de sauter le pas et franchit la clôture.

Samsung tente ici de capitaliser sur une caractéristique qui n’existe pas chez son rival. Celui-ci compte toutefois bien s’y mettre à terme. D’après le cabinet d’analystes CCS Insight, Apple planche actuellement sur son premier appareil pliable mais il ne s’agira pas d’un iPhone. Apple prévoit tout d’abord de commercialiser un iPad pliable à l’horizon 2024.