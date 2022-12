SFR et Bouygues vont bientôt augmenter les prix de leurs forfaits mobiles et Internet

Les opérateurs s’apprêtent à augmenter les tarifs de leurs forfaits qu’ils soient mobiles ou fixes. SFR et Bouygues emboîtent ainsi le pas à Orange qui avait déjà confirmé une hausse pour début 2023. Les abonnés Free sont quant à eux épargnés. On fait le point.

Le prix de votre forfait va augmenter © Pexels

Le début de l’année 2023 va faire tiquer les mobinautes. Nous vous avions déjà révélé que les prix des forfaits Orange allaient augmenter à compter du mois de mars. En cause, une vive augmentation des « coûts d’exploitation, notamment concernant l’énergie, l’approvisionnement et les matériaux », se justifie l’opérateur. La hausse sera de 1 euro pour les clients Orange, Orange Internet fibre, Sosh Internet et Sosh mobile et de 2 euros pour les clients XDSL et Open.

Mais Orange n’est pas le seul à faire gonfler la facture. Des hausses sont également programmées par les autres opérateurs.

Quelle hausse chez SFR ?

Une hausse est bel et bien prévue du côté des forfaits Internet et mobiles de SFR. Celle-ci sera toutefois plus tenue. Début janvier, il faudra composer avec une augmentation allant entre 0,69 et 0,99 euros par mois. Comme Orange, l’opérateur invoque une hausse des coûts pour justifier la douloureuse.

Quelle hausse chez Bouygues ?

Bouygues Telecom n’échappe pas non plus à l’inflation. L’opérateur a confirmé que des hausses oscillant entre 1 et 3 euros étaient prévues pour fin janvier. Tout dépendra de votre offre. On sait notamment que les abonnement Bbox Fit seront plus cher de deux euros. Et que les forfaits B&You augmenteront de trois euros.

Quelle hausse chez Free ?

Seule éclaircie au tableau, les abonnés Free n’auront pas à subir d’augmentation l’année prochaine. Et si l’on se fie à la promesse de l’opérateur, aucune hausse n’est prévue avant les cinq prochaines années. De quoi faire plaisir aux principaux concernés. Reste à savoir si cet engagement sera respecté sur le long terme.

Vous êtes client chez Orange, SFR ou Bouygues et ne souhaitez pas subir cette hausse généralisée ? Lorsque vous recevrez la notification, vous pourrez tout à fait résilier votre forfait actuel sans frais supplémentaires, la loi étant de votre côté. On vous suggère ensuite d’utiliser notre comparateur de forfaits maison pour trouver chaussure à votre pied.