Space Jam 2 : Michael Jordan est-il présent ?

Crédit : Warner Bros.

Space Jam a marqué l’enfance de beaucoup de spectateurs. Dans le long-métrage, Michael Jordan participe à un match de basket avec la bande de Bugs Bunny et les Looney Tunes. L’occasion pour la Warner de mettre en avant plusieurs de ses franchises. Et dans sa suite, Space Jam : Nouvelle ère, le basketteur est « remplacé » par un autre grand nom beaucoup plus actuel : LeBron James. Et si toute la galerie des personnages de la Warner est de retour, en est-il de même pour Michael Jordan, le temps d’un caméo ? Réponse ci-dessous.

Attention, les lignes à suivre révèlent des moments clés de Space Jam : Nouvelle ère !

Un caméo attendu par beaucoup de spectateurs

Beaucoup de personnages des licences détenues par la Warner apparaissent dans cette suite de Space Jam. Le premier mettait en scène Michael Jordan, en 1996, et a fait un carton avec 250 millions de dollars au box-office mondial (une fortune à cette époque). Le célèbre joueur de basket collaborait avec Bug Bunny et tous les Looney Tunes. Malgré une réception froide, Space Jam avait atteint sa cible : les jeunes spectateurs.

Et dans la suite, c’est LeBon James qui prend la révèle. Le basketteur a également coproduit Space Jam 2 avec sa société, SpringHill Entertainment. Mais le long-métrage rend-t-il hommage à Michael Jordan, l’invitant pour un caméo ? Malheureusement, la réponse est non.

Michael Jordan est bien présent dans Space Jam 2

Il faudra se contenter de ce Michael Jordan ! – Crédit : Marvel Studios

Mais surprise ! Michael Jordan est bien présent dans Space Jam 2. Enfin, pas vraiment. Lors du match, à la mi-temps, le chat Sylvestre annonce avoir trouvé de l’aide dans le public : Michael Jordan. Cependant, il ne s’agit pas du basketteur mais de Michael B. Jordan, connu pour jouer dans Black Panther.

En interview pour EW, le réalisateur de Space Jam 2, Malcolm D. Lee, a donné les raisons de ce caméo. Michael B. Jordan était simplement présent ce jour-là et le cinéaste a suggéré de lui faire jouer le rôle de « Michael Jordan » pour la blague.

Le réalisateur a aussi dévoilé que (le vrai) Michael Jordan devait apparaître lors de la scène post-générique. Malheureusement, cette idée a été abandonnée pour une raison inconnue. Il semble donc que Space Jam 2 soit uniquement le long-métrage de LeBron James et personne d’autre !

Source : ScreenRant