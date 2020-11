Top Gun : Maverick a été une expérience irréelle pour Tom Cruise

Succès majeur dans la carrière de Tom Cruise, le premier volet de Top Gun a largement contribué à faire du comédien une star incontournable. Maître incontesté des cascades sur grand écran, l’acteur de 58 ans vient donc de replonger dans l’univers du regretté Tony Scott. Le second volet est attendu pour l’été 2021. Et la star n’en revient toujours pas d’avoir pu tourner cette suite plus de trente ans après sa première performance. Une expérience que Tom Cruise n’hésite pas à qualifier de légendaire et irréelle.

Top Gun : Une suite très attendue – Crédit : Paramount Pictures

Le comédien voit en ce film une véritable lettre d’amour à l’aviation. Les scènes ont été tournées en conditions réelles, avec le soutien de l’armée américaine. « Je voulais vraiment vous donner à tous l’expérience d’être à l’intérieur de ce genre d’avion » a précisé l’acteur.

Une expérience aussi unique que bouleversante

En reprenant sa veste en cuir et ses lunettes de soleil, Tom Cruise plonge dans la nostalgie de son premier grand succès. Le comédien n’en revient toujours pas de retrouver 30 ans plus tard le même hangar et les mêmes accessoires. Les fans savent à quel point ce film compte pour la star. Devenu expert en cascades, le comédien promet encore plus d’adrénaline. Les scènes jurent d’être plus spectaculaires et extrêmes.

Porté par le réalisateur Joseph Kosinski, cette suite revient sur le parcours de Maverick. Le pilote n’a pas connu une grande carrière depuis les événements du premier volet. Plusieurs comédiens se sont confiés sur le tournage et la performance de Tom Cruise. C’est notamment le cas de Jon Hamm, nouveau venu au casting. « Tom est évidemment parfait et incroyable. Le film a exactement le bon mélange de nostalgie et d’adrénaline. Vous n’attendez rien d’autre de Tom Cruise à ce stade » témoigne le comédien.

Même la Naval Air Force y va de son petit commentaire ! Dans un récent communiqué, les responsables de l’aviation américaine ne tarissent pas d’éloges sur la franchise Top Gun. A tel point que Tom Cruise est devenu membre honoraire de la US Navy pour sa performance ! Preuve est que la performance du comédien a eu un impact aussi profond que nécessaire sur le recrutement de l’aviation navale !

Les fans devront encore attendre quelques mois avant de pouvoir savourer cette suite, qui promet d’être aussi excitante que qualitative !

Source: Screenrant

