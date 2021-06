Une vague de chaleur sans précédent frappe actuellement l’Amérique du Nord

La vague de chaleur frappant actuellement le Nord-ouest du Pacifique continue. Alors que des températures records ont été enregistrées ce week-end, la troisième journée de canicule s’annonce des plus intenses. Les effets du dérèglement climatique se feraient-il déjà ressentir ? Retour sur cet exceptionnel épisode caniculaire.

Habitants essayant de se rafraichir en pleine vague de chaleur – Crédit : Pascal Bernardon / Unsplash

Qu’il s’agisse du Canada ou des États-Unis, aucun des deux côtés de la frontière ne semble être favorisé. À Portland, dans l’état américain de l’Oregon, le record de chaleur n’a cessé d’être battu depuis samedi, date à laquelle cet épisode caniculaire a débuté. Les habitants ont ainsi dû vivre la journée de lundi sous 45 °C. Portland n’est pas la seule ville concernée dans l’état de l’Oregon. La ville d’Eugene a vu son thermomètre atteindre 41 °C alors même qu’une compétition sportive s’y tenait. Les épreuves ont tout bonnement été reportées.

Côté Canadien, la province de la Colombie-Britannique est particulièrement touchée. La ville de Lytton a ainsi pu enregistrer une température record de 47 °C. À titre de comparaison, la température maximale enregistrée à l’aéroport de Dubaï n’était « que » de 47.9 °C. Plus impressionnant encore, la ville américaine de Quillayute a explosé son record de chaleur datant de 1981… de 5,5 °C !

Des conséquences désastreuses dues à la chaleur

En plus d’être étouffantes et insupportables pour l’Homme, ces températures records le sont aussi pour les infrastructures et équipements des villes. Autant le dire d’emblée : ces derniers n’ont pas été conçus pour supporter de telles chaleurs, encore moins sur d’aussi longues périodes. Un épisode caniculaire aussi long pousse également les populations à se tourner vers les climatiseurs et autres moyens de rafraichissement. Au point de créer une pénurie ?

Le Nord-ouest du Pacifique n’est pas un environnement habituellement propice à l’utilisation de climatiseurs. Les magasins de la région se retrouvent donc en difficulté d’approvisionnement, tant la demande pour les ventilateurs et climatiseurs a explosé ces derniers jours. D’autres activités sont également en arrêt, comme les écoles ou les centres de vaccination contre la Covid-19 qui doivent rester fermés.

Difficile de s’imaginer de nouveaux records de température suite à cet épisode caniculaire. Pourtant, si ce dernier a bien prouvé une chose, c’est que les températures n’ont cessé d’augmenter. Et quand bien même les températures n’ont pas brisé des records dans la plupart des villes du Nord-ouest du Pacifique, la chaleur est suffisamment étouffante pour frôler la limite du supportable.

Source : Gizmodo