Vivlio Touch Lux 5 : une nouvelle liseuse de 6 pouces chez Vivlio

Vivlio revient avec une liseuse de 6 pouces dont la principale caractéristique est d’offrir une gestion des DRM plus souple que ses concurrents. Elle sera commercialisée environ 120 euros mi-octobre.

A l’approche de Noël, Vivlio renouvelle son entrée de gamme en introduisant sur le marché la Touch Lux 5 au tarif de 199,99€. Cela la positionne en concurrente de la Kindle Paperwhite et de la Kobo Nia. Notre comparatif de liseuses intégrera cette nouvelle venue très prochainement.

Prix et disponibilité

Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas vu de nouveaux modèles de liseuses Vivlio sur le marché français. En effet, la dernière sortie, la Touch Lux 4, date déjà de septembre 2018. L’attente est donc terminée puisque le Touch Lux 5 devrait faire son entrée le 19 octobre prochain au prix de 119,99€. Soit le même prix que la version précédente lors de son lancement. Elle sera proposée dans 2 couleurs : rouge et noir. Elle est d’ores et déjà affichée sur le site de Cultura.

Caractéristiques, peu de changements

Pas de grosse surprise côté caractéristiques, même si le fabricant annonce avoir intégré un nouveau processeur.

Pour le reste, on retrouve toutes les caractéristiques de la touch Lux 4 :

écran tactile de 6 pouces

résolution de 212 ppp

512 Mo de Ram

8 Go de stockage

éclairage de l’écran

wifi (802.11 b/g/n)

pas d’étanchéité

Vivlio annonce qu’elle conserve son titre de liseuse la plus légère de sa catégorie (la précédente version pesait 155g), on devrait rester dans les mêmes eaux. Cette légèreté vient renforcer l’un des points positifs des liseuses Vivlio, leur prise en main très agréable.

Une bonne gestion des DRM

Vivlio (qui est effectivement une entreprise française) se vante d’être la seule à proposer une liseuse française. Il faut malgré tout préciser que seule la librairie est conçue intégralement par Vivlio, la partie logicielle est développée conjointement par Vivlio et Pocket-book (société ukrainienne). Quant à la partie matérielle, nous la devons à une usine chinoise. Bref, c’est une liseuse un peu française, mais pas que.

Cependant, là où Vivlio se démarque c’est dans son système de protection des droits d’auteur nettement moins contraignants que d’autres que nous avions pu apprécier lors de notre test de la Vivlio Touch Lux 4. En effet, une fois le livre acheté sur la librairie de votre choix, un simple glisser-déposer vers la liseuse suffit si vous effectuez la manipulation depuis un PC.

Rappelons qu’Amazon avec ses Kindle impose l’utilisation de son format propriétaire (AZW) et n’autorise les achats que depuis sa librairie. Kobo et Bookeen les 2 autres acteurs présents sur le marché français, ne contraignent pas le choix de la librairie, mais exigent cependant l’utilisation du logiciel Adobe Digital Editions pour pouvoir gérer sa bibliothèque. Une contrainte dont on se passerait volontiers d’autant que ce logiciel mériterait une sérieuse révision.