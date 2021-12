Adobe lance Creative Cloud Express : la conception graphique pour tous et gratuite

Adobe met en ligne aujourd’hui Creative Cloud Express. Sa version mobile et Web gratuite de Creative Cloud vient remplacer Adobe Spark.

Créatif Cloud Express rassemble certaines des meilleures fonctionnalités des outils Creative Cloud Suite et Acrobat PDF dans une seule application. Elle permet aux utilisateurs de créer une infinité de contenus, des publications sur les réseaux sociaux aux affiches et vidéos promotionnelles.

Image extraite de la présentation de Creative Cloud Express sur le site officiel – Crédits : Adobe

Qu’est ce que Creative Cloud ? « Creative Cloud est une collection de plus de 20 applications pour la photographie, la vidéo, le design, le Web, l’expérience utilisateur et les médias sociaux, ainsi que des éléments essentiels intégrés tels que des palettes de couleurs, des familles de polices et la possibilité de collaborer avec n’importe qui, n’importe où. »

Une version facilement accessible aux amateurs

Avec Creative Cloud Express, Adobe nous offre une version simplifiée de ces outils. Alors que les non-initiés peuvent se demander ce qu’ils peuvent bien faire avec la version pro, ici ils peuvent créer du contenu multimédia sans avoir besoin d’un graphiste. Ils peuvent par exemple supprimer un arrière-plan, découper ou fusionner des vidéos, ou créer une palette de couleurs. L’application remplacera Adobe Spark, qui était utilisé pour concevoir des graphiques et du contenu Web.

Adobe Stock est accessible gratuitement

Le nouveau service intègre également Adobe Stock, la banque d’images de l’entreprise qui donne accès à 1 million de fichiers multimédias aux utilisateurs disposant d’un forfait gratuit. Ainsi que 175 millions d’images, 20 000 styles de polices et l’accès à toutes les fonctionnalités (y compris payantes) de Photoshop Express et Premiere Rush, pour ceux qui optent pour un abonnement mensuel.

« Créatif Cloud express s’adresse vraiment aux personnes qui se concentrent sur le résultat et non sur le processus. Ils ne veulent pas commencer avec une page blanche, ils veulent commencer avec une image de la bibliothèque Adobe Stock de 175 millions de personnes. Ils ne veulent pas en créer une. Police, ils veulent accéder à l’une de nos 20 000 polices dans la bibliothèque de polices Adobe. Ils ne veulent pas accéder à plusieurs applications pour créer une brochure, puis créer un PDF afin de pouvoir l’imprimer. Ils veulent pouvoir tout faire au même endroit. » Assure Ashley Still, représentante d’Adobe.

Créatif Cloud Express est disponible gratuitement pour tous à partir d’aujourd’hui. Le plan premium Creative Cloud Express avec ses fonctionnalités supplémentaires est disponible pour 9,99 $ par mois.

Source : Phonarena