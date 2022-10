Apple Music : l’audio spatial arrive dans certains modèles de voitures Mercedes-Benz

Pour la toute première fois, l’audio spatial d’Apple Music arrive dans les voitures. Il débarque plus précisément dans certains modèles de Mercedes-Benz. En effet, Apple et Mercedes-Benz se sont associés pour rendre cette fonctionnalité disponible dans les voitures. L’audio spatial avec Dolby Atmos d’Apple Music est arrivé l’année dernière sur toute une gamme d’appareils. Cela comprend les iPhone, Mac, Apple TV et HomePod, mais les voitures n’avaient pas encore pu en profiter jusqu’à présent.

L’audio spatial d’Apple Music arrive dans les voitures Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Bien sûr, toutes les voitures de Mercedes-Benz ne vont pas accueillir l’audio spatial d’Apple Music. Seuls les modèles haut de gamme sont concernés. Il s’agit de la Mercedes-Maybach Classe S, la EQS, le EQS SUV, la EQE, le EQE SUV et la Classe S. Comme Mercedes-Benz l’a annoncé, cette fonctionnalité « vise à révolutionner non seulement la façon dont la musique est créée, mais aussi la façon dont elle est jouée et appréciée dans la voiture et au-delà ».

L’audio spatial d’Apple Music arrive pour la première fois dans les voitures

L’audio spatial d’Apple Music n’est pas automatiquement intégré dans les voitures Mercedes-Benz. Cette fonctionnalité a effectivement un coût. Il faut avoir acheté l’option du système de sonorisation surround Burmester 3D ou 4D à 31 haut-parleurs pour en profiter. Cela représente donc un coût supplémentaire de 4 550 $ ou 6 730 $.

Avec l’audio spatial, les conducteurs vont profiter d’un « son de qualité studio meilleur que dans n’importe quelle salle de concert » et d’une « expérience d’écoute totalement immersive avec un son et une clarté multidimensionnels inégalés ». La fonctionnalité d’audio spatial devient progressivement de plus en plus populaire. Il y a quelques mois, Netflix a aussi déployé l’audio spatial pour tous les utilisateurs sur les séries et films compatibles.

Selon Oliver Schusser, le vice-président d’Apple Music et Beats, l’audio spatial est « une expérience impossible à expliquer avec des mots ; vous devez l’entendre par vous-même pour l’apprécier ». Apple n’a pas encore révélé si d’autres constructeurs automobiles accueilleront aussi bientôt l’audio spatial d’Apple Music. En tout cas, l’audio spatial et l’audio sans perte sont disponibles pour tous les abonnés à Apple Music sans frais supplémentaires.

Source : 9to5Mac