Netflix déploie l’audio spatial pour tous les utilisateurs sur les séries et films compatibles

Netflix vient enfin de déployer l’audio spatial sur une sélection de séries et films compatibles de la plateforme. L’immersion sonore est disponible pour tous les utilisateurs, quels que soient l’appareil utilisé et l’abonnement souscrit.

Un an après avoir pris en charge l’audio spatial pour les appareils iOS et tvOS, Netflix déploie enfin la spatialisation sonore pour tous les utilisateurs. Vous pouvez ainsi plonger en immersion dans la saison 4 de Stranger Things et entendre Vecna comme si vous y étiez. Le nouveau vilain de la série phénomène est d’ailleurs tellement affreux qu’il a fait pleurer l’actrice Millie Bobby Brown sur le plateau de tournage.

Netflix – Crédit : David Balev / Unsplash

Netflix s’est associé à Sennheiser, géant mondial de l’audio, pour déployer l’audio spatial sur sa plateforme de streaming. La saison 4 de Stranger Things n’est évidemment pas la seule à en profiter, même s’il s’agit d’un excellent exemple avec les Démogorgons et les autres monstres pour s’en rendre compte. Une sélection de séries et films est déjà compatible avec l’audio spatial de Netflix.

À lire aussi > Netflix force les cinéastes à n’utiliser que des « caméras approuvées »

L’audio spatial de Netflix est « compatible avec tous les appareils »

Netflix a annoncé que l’audio spatial est « compatible avec tous les appareils, tous les abonnements et ne nécessite pas de haut-parleurs surround ni d’équipement de cinéma maison ». Aucun équipement spécifique n’est effectivement requis pour profiter de la spatialisation sonore sur la plateforme de streaming. Celle-ci n’est pas non plus réservée aux abonnés de la formule Premium. Les abonnements Essentiel et Standard donnent également accès à l’audio spatial.

Pour parvenir à une telle immersion sonore, Netflix convertit la sortie stéréo en son surround afin d’obtenir un rendu en trois dimensions. Bien entendu, cette fonctionnalité offre un meilleur rendu avec des écouteurs et des casques. Néanmoins, l’audio spatial améliore aussi la qualité du son sur les haut-parleurs des ordinateurs, des TV et des smartphones. La différence est cependant moins perceptible.

Enfin, si vous voulez tester l’audio spatial de Netflix, rendez-vous sur la plateforme de streaming et tapez « audio spatial » dans la barre de recherche. Netflix vous proposera alors la liste de tous les films et séries compatibles avec la spatialisation sonore. En plus de Stranger Things, on retrouve notamment The Witcher, Locke & Key et même la nouvelle série Resident Evil qui sera disponible dès le 14 juillet.

Source : Tech Radar