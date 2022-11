Attention, cette mise à jour risque de tuer votre montre Galaxy

Galaxy Watch 4 © Samsung

Nouvelles fonctions, correction de bugs, interface rénovée… Mettre à jour ses appareils est essentiel pour que leur fonctionnement soit optimal. Sauf évidemment quand des bugs parasitent la procédure. Si vous possédez une Samsung Galaxy Watch 4 ou une Watch 4 Classic, vous avez probablement été incité dernièrement à mettre à jour votre montre connectée.

Connue sous le nom de code R89xXXU1GVI3, la mise à jour fait toutefois de sacrés dégâts. Plusieurs utilisateurs ont signalé sur des forums que les deux modèles ne redémarraient pas après s’être éteints lors de l’installation de la mise à jour. Autrement dit, cette dernière empêcherait les montres de se rallumer, les rendant de fait inutilisables.

Galaxy Watch 4 : une mise à jour à proscrire

Sur les forums Samsung, un utilisateur a publié une capture d’écran dans laquelle Samsung confirme le problème épineux : « Nous sommes conscients qu’un nombre limité de modèles de la série Galaxy Watch 4 ne s’allument pas suite à une récente mise à jour logicielle (VI3). Nous avons stoppé la mise à jour et publierons un nouveau logiciel sous peu ».

Et d’exhorter les utilisateurs touchés à se faire prendre en charge: « Nous recommandons aux consommateurs rencontrant ce problème avec leur Galaxy Watch 4 de se rendre dans leur centre de service Samsung le plus proche ou d’appeler un centre de contact ». Si vous possédez une Galaxy Watch 4 et que vous n’avez pas encore téléchargé la mise à jour GVI3, nous vous recommandons fortement d’attendre que la prochaine arrive.

En revanche, si vous avez téléchargé la mise à jour défectueuse, contactez sans plus tarder l’assistance de Samsung pour obtenir des conseils de dépannage. Seule la gamme Watch 4 semble être touchée par ce bug.

