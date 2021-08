Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic : une énorme fuite révèle tous les détails des montres de Samsung

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’évènement Galaxy Unpacked qui est attendu pour le 11 août. Samsung y présentera ses nouveaux produits, à savoir la Galaxy Watch 4, le Z Fold 3, le Z Flip 3 et les Buds 2 dont nous connaissons déjà les prix. En ce qui concerne la prochaine montre connectée du géant sud-coréen, deux modèles seront au rendez-vous : la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic.

La Samsung Galaxy Watch 4 – Crédit : WalkingCat / Twitter

Un leaker connu sous le nom de « WalkingCat » a partagé sur Twitter ce qui semble être plusieurs diapositives de la présentation officielle de la nouvelle montre connectée de Samsung. La présentation est en portugais, mais cela ne nous empêche pas d’en apprendre davantage sur la Galaxy Watch 4.

Caractéristiques techniques, One UI, analyse de la composition corporelle, voici tout ce que l’on sait

Tout d’abord, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont équipées du SoC Exynos W920 gravé en 5 nm, de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne. Chaque modèle est disponible dans deux tailles différentes : 44 ou 40 mm pour la Galaxy Watch 4 et 46 ou 42 mm pour la Galaxy Watch 4 Classic. Les modèles plus grands en 46 ou 44 mm ont une batterie de 361 mAh contre 247 mAh pour les modèles en 40 et 42 mm.

De plus, les diapositives présentent aussi la nouvelle interface One UI que nous avons pu apercevoir sur la Galaxy Watch 4 Classic il y a quelques jours. Samsung a remplacé Tizen par Wear OS 3 sur les Galaxy Watch 4. La surcouche One UI est le résultat de la fusion entre Wear OS et Tizen. La montre connectée propose un suivi du sommeil et de l’oxygène dans le sang.

L’une des nouveautés de la Galaxy Watch 4 est le suivi de la composition corporelle de l’utilisateur. La montre connectée est capable d’analyser l’eau et la graisse de votre corps. Elle peut donc vous indiquer votre masse musculaire et grasse. Elle calcule aussi votre masse d’eau et votre indice de masse corporelle. Voilà, nous savons déjà tout sur les prochaines Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic de Samsung. Vous pouvez retrouver l’intégralité des diapositives en fuite dans les tweets du leaker ci-dessous.

Source : Notebook Check