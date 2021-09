Beetlejuice : Michael Keaton explique comment le look iconique du personnage a été créé

Vous l’appelez trois fois et il apparaîtra. Personne n’a oublié Beetlejuice, ce personnage démoniaque et machiavélique imaginé par Tim Burton. Ce film pas comme les autres aura marqué de nombreuses générations, entrant ainsi au panthéon des œuvres cultes. Beetlejuice, c’est un succès planétaire mais surtout un film indémodable. Pour preuve, cette oeuvre inclassable a récemment eu le droit à son adaptation musicale sur Broadway. Mais Beetlejuice, c’est avant tout un look improbable, horrifique et clownesque. Et le comédien Michael Keaton a largement participé à la création de ce dernier.

Beetlejuice : une allure devenue iconique ! – Crédit : The Geffen Company

Plutôt amusant, lorsque l’on sait que l’acteur a bien failli refuser le rôle. Sans sa créativité et son talent, le personnage n’aurait sans doute jamais été ce qu’il est dans la mémoire collective. Pour la première fois; Keaton dévoile les coulisses de la « construction » de son apparence hideuse et rebutante.

Beetlejuice : les secrets de son allure légendaire

Au départ, Keaton n’était pas franchement convaincu par l’allure générale du personnage. Le comédien pensait dur comme fer que cela ne fonctionnerait jamais à l’écran. Ce dernier s’est ainsi confié à Tim Burton sur ses doutes : « je n’avais aucune idée de ce dont il parlait. Mais je l’aimais bien.Tu as l’air d’être un gars sympa. Je sais que tu es créatif mais là, je ne comprend rien ». Les deux hommes se sont ainsi rencontrés à plusieurs reprises pour discuter et étoffer le personnage. C’est à ce moment précis que Keaton a pris les choses en mains.

« J’ai appelé le service costume du studio. Je leur ai demandé de m’envoyer des tenues de différentes époques, totalement au hasard. Et c’est là qu’est venue l’idée de dents étranges » explique Keaton. Le comédien a donc choisi son costume et s’est présenté avec le jour J sur le tournage. C’est alors que qu’il a exprimé une dernière idée. « Je veux qu’il ait des cheveux comme s’il avait mis les doigts dans la prise » demande alors Keaton. Et c’est ainsi que l’acteur a séduit l’équipe créative grâce à son imagination.

Cet anecdote remet sur le tapis la question d’un potentiel retour de Beetlejuice pour un nouvel opus. Pour le moment, le projet est au point mort. Mais avec Tim Burton, il ne faut jamais dire jamais. Reste à savoir si tout cela pourra se concrétiser dans les prochaines années.

