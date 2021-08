Michael Keaton n’a pas vu un film tiré d’un comics depuis Batman en 1989

Le Batman de Tim Burton, avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, fait partie des films plébiscités par les fans de la chauve-souris. Bien que considéré comme très sombre, le film a rencontré un beau succès. A l’époque, le choix de Keaton pour incarner Bruce Wayne n’était pas évident, Keaton étant plutôt connu pour des rôles dans des comédies. Michael Keaton n’est d’ailleurs même pas fan de comics et de super héros. Plus de 30 ans plus tard, Keaton affirme d’ailleurs qu’il n’a regardé aucun autre film de super héros depuis.

Crédit : Warner Bros.

Pourtant, la performance de l’acteur est saluée par les fans, qui ont été très déçus de ne pas le revoir dans Batman Forever et Batman et Robin. Après Batman Returns en 1992, Keaton n’a plus endossé de rôle dans un film tiré d’un comics jusqu’en 2017, avec son rôle du Vautour dans Spider-Man Homecoming. Rôle qu’il reprendra dans son prochain film Morbius, prévu pour 2022.

Michael Keaton n’est pas intéressé par les films de super héros, ou tirés de comics

Dans une interview accordée à THR, Michael Keaton a partagé son avis sur l’explosion des films tirés de comics. Il affirme d’ailleurs que le Batman de Tim Burton a joué un rôle important dans cette évolution. C’est quelques secondes plus tard qu’il révèle qu’il n’est pas fan du tout de films de super héros. « Après le premier Batman, je ne suis pas sûr d’avoir regardé un film de super héros en entier. Ça ne m’a jamais vraiment intéressé », a-t-il déclaré.

Une confession étrange, quand on sait que ce genre de film occupe une place importante de la carrière de Keaton. Avec trois de ces films déjà sortis et deux autres en préparation, l’implication de l’acteur dans ce genre est significative. Et même en dehors de ces films, l’une des performances les plus acclamées de Keaton est son rôle dans Birdman. Rôle dans lequel il joue un acteur retraité encore bloqué dans le rôle de Birdman, super héros.

Bientôt de retour dans le rôle de Vulture dans Morbius, et de Batman dans Flash, l’épopée de Keaton dans le monde des super héros n’est pas terminée. Il faut dire que l’acteur est très apprécié des fans de ce genre, qui louent ses performances. A priori, l’acteur ne regardera aucun de ces films, même s’il figure au générique. De nombreux acteurs détestent se regarder à l’écran. Dans le cas de Keaton, il semble qu’il ne soit tout simplement pas intéressé par le genre.

Source : screenrant.com