Black Widow : La star de Blade s’excuse de s’en être pris à Scarlett Johansson

La hache de guerre est entrée – Crédit : Marvel Studios

Le MCU entame sa nouvelle étape. Les fans ont déjà pu découvrir Loki sur Disney+, introduisant le multivers, alors que Kang le Conquérant est le nouvel ennemi des Avengers. Plusieurs autres projets sont attendus pour le grand et petit écran. On pense à She-Hulk ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais en attendant, Black Widow a ouvert la voie au cinéma. Un long-métrage critiqué par Stephen Dorff, l’une des stars de Blade. L’acteur n’a pas été tendre avec la dernière production du MCU, plus précisément Scarlett Johansson, mais présente aujourd’hui ses excuses.

Stephen Dorff revient sur ses propos

Si les productions super-héroïques sont un carton au cinéma, tous n’apprécient pas ces films souvent lissés et calibrés. C’est le cas de Stephen Dorff, interprète de Deacon Frost dans Blade. L’homme avait vivement critiqué Black Widow et Scarlett Johansson mais revient sur ses propos, confiant se « sentir mal ».

L’acteur affirmait avoir honte de la participation de Scarlett Johansson au film, expliquant ne jamais vouloir apparaître dans l’un de ces films. En interview pour TMZ, le discours de Stephen Dorff est radicalement différent !

J’adore Scarlett Johansson. Je pense que mes propos ont été un peu sortis de leur contexte, c’est une grande actrice. J’ai entendu qu’elle allait devenir mère, je lui souhaite le meilleur. C’est une vieille amie à moi, je me suis senti mal d’avoir tenu ces propos. – Stephen Dorff

Stephen Dorff révèle même que Scarlett Johansson l’a contacté après ses propos virulents à l’égard de Black Widow. L’acteur a répondu à sa vieille amie, prouvant que la hache de guerre est enterrée. Après tout, il ne s’agit que de divertissement cinématographique…

Les erreurs, ça arrive !

Stephen Dorff dans Blade – Crédit : New Line Cinema

Si Stephen Dorff n’a pas vu Black Widow, il confie avoir aimé Iron Man. L’homme parle également de productions plus sombres, comme Joker. Stephen Dorff a également hâte de voir The Batman avec Robert Pattinson.

Vous savez, j’ai été pris sur le fait à un moment où je disais n’importe quoi et me sentais mal à ce sujet, ça arrive. – Stephen Dorff

Et si Stephen Dorff, maintenant clair sur sa position, rejoignait le MCU ?

Source : CBR