La Batmobile de Robert Pattinson se dévoile dans de nouvelles images exclusives

The Batman poursuit sa promotion en grandes pompes. En effet, de nouvelles images exclusives de la Batmobile conduite par Pattinson viennent d’être partagées sur la toile. Considéré comme maudit par de nombreux fans, le film de Matt Reeves semble enfin prêt à nous en mettre plein la vue. Accusant des retards de tournage conséquents liés à la pandémie mondiale, The Batman va enfin pouvoir être dévoilé au grand public. Pour l’heure, une sortie officielle est désormais annoncée pour le 4 mars 2022 dans les salles obscures.

Découvrez la Batmobile de Pattinson – Crédit : Warner Bros

Et pour donner l’eau à la bouche aux spectateurs, quoi de mieux que de dévoiler le nouveau design de l’emblématique Batmobile ? La voiture de Batman, version Pattinson, promet de belles sensations !

Une Batmobile 2.0

Outre la voiture du super-héros, l’équipe promotionnelle a également partagé quelques visuels exclusifs, montrant un Batman lugubre. C’est sur Twitter que DR Movie News a partagé ces belles exclusivités avec les fans du monde entier. Après des images de la Batcave, c’est au tour du célèbre véhicule de se montrer sous toutes ses coutures !

Considérée comme le gadget ultime de Batman, la nouvelle Batmobile a subi un vrai lifting. Et visiblement, l’engin jouera une rôle prépondérant dans le film de Reeves. C’est en tout cas ce que laisse entendre l’équipe technique et créative au cours de ses récentes interviews. Avec ses pots d’échappement enflammés et ses lumières vives, le bolide semble en avoir sous le capot ! Cette nouvelle version risque sérieusement d’enflammer le public.

Mais la vraie question qui subsiste est de savoir si le film tiendra toutes ses promesses. En effet, Pattinson est attendu au tournant. Le comédien a vécu un tournage chaotique. D’abord atteint par le Covid-19, la star semble avoir eu beaucoup de mal à tenir le rythme et donner de sa personne. Beaucoup l’accusent déjà de saboter malgré lui le redémarrage de la franchise.

Encore un an de patience pour en avoir le cœur net ! Si le jeu d’acteurs ne tient pas la route, on est au moins sûr que la partie visuelle sera époustouflante !

Source : Screenrant