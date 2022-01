Buffy : Charisma Carpenter (Cordelia Chase) fustige les propos de Joss Whedon

Longtemps adulé par la communauté, Joss Whedon connaît la disgrâce depuis plusieurs années. La star de Buffy et d’Angel, Charisma Carpenter, s’est rendue sur Twitter pour répondre aux nouvelles citations dédaigneuses du réalisateur.

David Boreanaz et Charisma Carpenter dans Angel © Ronald Grant Mary Evans, SIPA

Charisma Carpenter, ancienne star de Buffy contre les vampires et d’Angel (mais si, souvenez-vous, elle campait le rôle de Cordelia Chase) a répondu aux récents commentaires acerbes du créateur de ces émissions, Joss Whedon. Et elle n’a pas l’air très contente.

Joss Whedon, cet ex-patron « narcissique et tyrannique »

L’année dernière, Charisma Carpenter avait détaillé les multiples harcèlements qu’elle avait subis de la part de Joss Whedon, alors qu’elle travaillait pour lui. Ces accusations, associées à celles de la star de Justice League Ray Fisher, ont conduit plusieurs de ses collègues à pointer le réalisateur du doigt. Il y a quelques jours, Joss Whedon avait pris la parole en qualifiant le casting de Justice League de « grossier » pendant les reshoots.

Cette semaine, le New York Magazine a publié une longue interview avec Joss Whedon où le scénariste-réalisateur a répondu aux dires de Carpenter. Interrogé sur le fait qu’il avait harcelé l’actrice de remarques sur son poids et sa grossesse, Joss Whedon a déclaré qu’il n’était « pas courtois », mais qu’il ne l’avait « jamais qualifiée de grosse ». Avant d’ajouter que « la plupart » de ses expériences de tournage avec elle étaient « délicieuses, charmantes », et que même si « elle ratait parfois ses lignes », elle « savait faire de bonnes punchlines ».

Le réalisateur est également revenu sur le fait d’avoir été accusé de racisme par Ray Fisher et sur les accusations de Gal Gadot qui avait qualité son tournage de Justice League comme une expérience horrible et traumatisante. Whedon a qualifié Fisher de « mauvais acteur » et a déclaré que Gadot avait dû mal comprendre ses remarques en raison « d’une barrière linguistique ».

Le problème, c’est que Charisma Carpenter n’a pas manqué de dire ce qu’elle pensait de la parole de Joss Whedon sur Twitter :

En français, elle indique qu’il est encore temps pour que son « ancien patron narcissique tyrannique » soit « responsable » et qu’il « s’excuse simplement ». Ce que Joss Whedon a encore à faire. « À toute personne aux prises avec l’alcoolisme (ou toute forme de dépendance) : Il n’est jamais trop tard pour obtenir de l’aide » ajoute-t-elle sur Twitter.