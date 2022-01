Justice League : Joss Whedon s’en prend au casting et aux fans de Zack Snyder

Joss Whedon prend la parole et le réalisateur est remonté. Ce dernier qualifie s’en prend au casting lors des reshoots et critique également les fans de Zack Snyder.

Crédit : Warner Bros.

Longtemps adulé par la communauté, Joss Whedon connaît la disgrâce depuis plusieurs années. Célébré pour Avengers (2012) et sa première apparition de Thanos, le cinéaste est visé par de lourdes accusations. Les stars de sa série culte Buffy contre les vampires l’accusent d’un comportement toxique. Un sentiment partagé par l’ensemble du casting de Justice League. La version de 2017, en plus d’être décriée avant d’être rattrapée par Zack Snyder, n’a pas échappé aux reshoots pour un résultat peu convaincant. Cinq années après, Joss Whedon prend la parole pour répondre aux accusations et aux fans de Zack Snyder.

« [Internet] m’a tiré vers le bas »

Joss Whedon prend la parole et qualifie le casting de Justice League de « grossier » pendant les reshoots. Le cinéaste parle de Ray Fisher, Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller et Henry Cavill. Rappelons que les interprètes de Cyborg et Wonder Woman l’accusent d’avoir eu un comportement toxique sur le plateau de tournage. Dans cette interview pour le NY Magazine, le réalisateur s’en prend également aux fans de Zack Snyder. Il accuse la communauté d’avoir retourné les réseaux sociaux avec les acteurs du film pour s’en prendre à son nom.

Joss Whedon déclare : « Le début d’Internet m’a élevé, sa version moderne m’a tiré vers le bas. La symétrie parfaite n’est pas perdue pour moi ».

Les anciennes équipes de Joss Whedon critiquent son comportement

Le casting de Buffy contre les vampires prenait également la parole – Crédit : 20th Century Studios

Gal Gadot et Ray Fisher critiquaient précédemment le comportement de Joss Whedon sur le tournage de Justice League. Et les stars du film de DC Comics ne sont pas les seules. Michelle Trachtenberg et Amber Benson, actrices principales dans Buffy contre les vampires et Angel, parlaient également d’un réalisateur difficile sur les plateaux.

Depuis 2017, Joss Whedon évitait les questions à propos de ces lourdes accusations. Le réalisateur profitait de cette interview pour répondre à ses détracteurs. Pas sûr que les fans soient convaincus par sa défense face à plusieurs prises de parole.

Source : ScreenRant