Catwoman écartée de Dark Knight Rises à cause de sa couleur de peau

Zoë Kravitz, l’interprète de Catwoman dans The Batman, a passé un casting pour le même rôle dans The Dark Knight Rises. L’actrice estime avoir été rejetée à cause de sa couleur de peau.

Depuis le 2 mars 2022, les amateurs de DC Comics profitent de The Batman. Pour l’occasion, Robert Pattinson endosse le costume du justicier avec d’excellents retours de la presse. Mais Bruce Wayne n’est pas seul. Le milliardaire combat le crime avec Selina Kyle alias Catwoman incarnée par Zoë Kravitz. Mais saviez-vous que la comédienne souhaitait obtenir le rôle depuis un moment ? Cette dernière passait un casting en 2012 pour jouer l’héroïne dans The Dark Knight Rises. Si Anne Hathaway décroche finalement le rôle, Zoë Kravitz estime aujourd’hui que sa couleur de peau est liée au rejet de la Warner.

Zoë Kravitiz qualifiée de trop « urbain »

Avant d’obtenir le rôle de Selina Kyle dans The Batman (mais aussi dans LEGO Batman puisque la comédienne double Catwoman), Zoë Kravitz visait The Dark Knight Rises. Sauf que suite à son audition, la production l’a rejetée en la qualifiant de trop « urbaine ». Une décision aujourd’hui commentée par la principale intéressée.

Je ne sais pas si ça venait directement de [Christopher] Nolan. Je pense que c’était une sorte de directeur de casting ou son assistant. Être une femme de couleur et actrice puis s’entendre dire qu’on ne peut pas [avoir un rôle] en raison de la couleur de peau, le mot « urbain » jeté comme ça, c’est ce qui a été difficile à ce moment. Zoë Kravitz

En 2015, Zoë Kravitz fulminait déjà à propos du rejet. Cette dernière déclarait ne pas comprendre la justification de trop « urbain », argumentant : « C’est comme si on me demandait (…) de jouer le rôle comme “Yo, quoi de neuf Batman ?” ». C’est dix ans plus tard que la comédienne incarne Catwoman dans The Batman pour son plus grand plaisir. Elle partageait en 2019 que l’annonce de son casting était « folle » ajoutant : « Mon téléphone explosait plus que n’importe lequel de mes anniversaires ».

Si la comédienne parle encore de cet épisode, c’est que le qualificatif « urbain » renvoie à la rue et un cliché sur sa couleur de peau.

