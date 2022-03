The Batman : que disent les critiques à propos du film de Matt Reeves ?

Les avis presse pleuvent ! – Crédit : Warner Bros. Pictures

Depuis mercredi 2 mars, les spectateurs se bousculent pour découvrir The Batman. Une nouvelle itération par Robert Pattinson conseillé par Christian Bale pour… uriner avec le costume. Si beaucoup d’attentes entouraient ce long-métrage, que vaut la version de Matt Reeves ? Après tout, les projections tests étaient bien reçues. Tour d’horizon des critiques presse.

La presse française a adoré The Batman

Voici ce que disent les plumes françaises – Crédit : Warner Bros. Pictures

En France, les bonnes notes se bousculent à propos du film. Yal Sadat, critique chez les illustres Cahiers du Cinéma, parle d’un long-métrage “attelé à l’exploration d’une carte foisonnante« . Mais le journaliste tacle le DCEU de Zack Snyder qu’il décrit comme “des dimensions parallèles infinies et interchangeables”. Contrairement à beaucoup d’œuvres super-héroïques, The Batman ne cherche pas le multivers.

Chez Le Figaro, Etienne Sorin salue cette nouvelle itération du mythe offrant du neuf : « Matt Reeves propose une version sombre et poisseuse de Batman. Il arrive après le gothique Tim Burton, le navrant Joel Schumacher et l’intouchable Christopher Nolan, mais ne se contente pas de repasser les plats« .

Jérôme Vermelin de LCI estime que le long-métrage de Matt Reeves s’en sort extrêmement bien malgré une énième adaptation : « C’est en partie grâce à la qualité de ses interprètes qui parviennent à nous rejouer un refrain connu comme certains chanteurs recyclent un vieux classique pour en faire un tube post-moderne«

Malgré un déluge d’avis positifs, certains restent de marbre devant The Batman. Josué Morel de Critikat pense que The Batman « reste trop long et inégal pour pleinement convaincre« . Pour Jacques Mandelbaum du Monde, il s’agit « d’une partition sans grande surprise”.

Même son de cloche chez la presse étrangère

La presse étrangère semble apprécier le film également – Crédit : Warner Bros. Pictures

En langue anglophone, Joe Morgenstern du Wall Street Journal a adoré The Batman. Le journaliste pense que le long-métrage est “d’une intensité implacable, plus souvent murmuré que parlé, d’une photo glauque de toute beauté par Greig Fraser. C’est un film passionnant et adapté à notre époque”. ABC News apprécie l’expérience cinématographique par la voix de Peter Travers. Le journaliste pense que Matt Reeves et Robert Pattinson “voient le personnage comme un détective de film noir plutôt qu’un super-héros de comics (…) C’est un choc de pur cinéma prêt à exploser”.

Michael Phillips du Chic Tribune va droit au but : « Je ne sais pas si on nous avions besoin de The Batman, mais Matt Reeves et son équipe ont mis la barre très haute« . Mais évidemment, d’autres apprécient moins le film à l’étranger.

Pour Ann Hornaday du Washington Post, c’est l’échec : “Encore un film lugubre, laborieusement sinistre, qui se fait passer pour un comics amusant”. Cinglant ! Stephanie Zacharek du TIME Magazine n’apprécie pas non plus : « The Batman émerge d’un univers cinématographique trop présent où la seule vision funèbre du monde lui confère de la profondeur”. Pour Vanity Fair, Richard Lawson critique le film : “Il n’y a rien de nouveau à faire de Batman à ce stade. Matt Reeves et le co-scénariste Peter Craig ont beau essayer, ils ne parviennent pas à offrir du neuf d’un récit fatalement épuisé”.

Finalement, les avis diffèrent. Chacun est libre d’apprécier The Batman ou non, toucher 100% des spectateurs est impossible. Majoritairement, la presse et les spectateurs apprécient le long-métrage.