Ces deux jeux PC offerts s’évaporent jeudi : une traque d’espionne rétro et un dessin animé qui tourne au cauchemar

L’Epic Games Store renouvelle sa sélection gratuite jeudi 22 octobre à 17 heures. D’ici là, deux pépites indépendantes aux antipodes l’une de l’autre se récupèrent sans débourser un centime et restent acquises pour toujours. L’une se savoure un carnet de notes à la main, l’autre risque de vous hanter bien après le générique.

Il reste un peu plus de deux jours pour mettre la main sur Agent A : Casse-tête d’espions et Bad Cheese, les deux jeux PC que l’Epic Games Store distribue gratuitement depuis le 15 octobre. L’offre expire jeudi 22 octobre à 16h59. Une fois ajoutés à la bibliothèque, les deux titres y demeurent, bien après la fin de l’opération. Nous vous les présentions lors de leur mise en ligne, voici de quoi trancher avant l’échéance.

Agent A et Bad Cheese, deux jeux gratuits que tout oppose

Agent A : Casse-tête d’espions cultive le chic des films d’espionnage des années 60. Signé par le petit studio australien Yak & Co, ce point-and-click vous charge d’infiltrer le repaire de Ruby La Rouge, espionne ennemie qui ne se laisse pas cueillir si facilement. Au menu : 35 décors truffés de mécanismes rétrofuturistes et plus d’une centaine d’énigmes à base d’objets à dénicher et à combiner.

Né sur mobile avant de gagner PC et consoles en 2019, le jeu affiche une moyenne de 79 sur Metacritic dans sa version Switch. Comptez de cinq à dix heures pour boucler ses cinq chapitres, idéalement avec un crayon à portée de main.

Bad Cheese change radicalement d’atmosphère. Sous son trait dessiné à la main et son grain de pellicule 16 mm, hommage appuyé aux cartoons de l’âge d’or, ce jeu d’horreur psychologique en vue subjective vous glisse dans la peau d’un souriceau seul tout un week-end avec un père instable, pendant que maman est absente. Consigne du foyer : garder papa de bonne humeur. Derrière les corvées et les goûters affleurent la violence domestique et l’alcoolisme, signalés par des avertissements dès la fiche du jeu.

Conçu par Simon Lukasik et édité par Feardemic, sorti en septembre 2025, ce court récit se termine en deux heures environ et a convaincu 71 % de ses évaluateurs sur Steam.

Comment récupérer les jeux gratuits de l’Epic Games Store avant jeudi

La manœuvre prend une minute. Il suffit de se connecter à son compte Epic, sur le site ou dans le lanceur PC, d’ouvrir la fiche de chaque jeu puis de cliquer sur « Obtenir », le prix affiché tombant à 0 €. Une condition à remplir : l’authentification à deux facteurs doit être activée sur le compte. Le téléchargement, lui, peut attendre, l’essentiel étant de réclamer les jeux avant l’heure fatidique.

Jeudi à 17 heures, la vitrine des jeux offerts chaque semaine par Epic basculera vers deux nouveaux frissons de saison. Home, une enquête criminelle en pixel art dont vous orientez vous-même le dénouement, côtoiera Sker Ritual, jeu de tir coopératif jusqu’à quatre joueurs signé Wales Interactive, dans lequel on repousse des vagues d’ennemis surnaturels. Ce duo restera gratuit jusqu’au 29 octobre.

Source : Epic Games Store