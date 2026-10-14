Epic Games Store : ces deux jeux gratuits n’attendent plus que vous

L’Epic Games Store offre deux nouveaux jeux que vous pourrez conserver à vie. Au programme : un titre d’horreur psychologique qui dénonce un fléau sociétal et une aventure d’espionnage truffée de casse-têtes.

Il faut être à l’affût sur l’Epic Games Store pour intercepter à temps la sélection hebdomadaire de jeux gratuits proposée par la plateforme. Alors que cette dernière vient d’offrir TerraScape et Out of Sight, deux autres titres seront bientôt en accès libre pendant une semaine. Du 15 au 22 octobre, vous pourrez ainsi mettre la main sur Bad Cheese et Agent A – Casse-tête d’espions. Voici une brève présentation de chacun d’entre eux.

Bad Cheese et Agent A – Casse-tête d’espion sont offerts sur l’Epic Games Store

Ne vous fiez pas à la direction artistique cartoonesque de Bad Cheese. Ce jeu d’horreur psychologique aborde des thèmes sombres comme les violences domestiques et l’alcoolisme. Vous incarnez une petite souris contrainte de passer le week-end avec son père violent, en l’absence de sa mère. Pour éviter de le mettre en colère, vous devez satisfaire ses demandes et réaliser différentes corvées quotidiennement.

“Frotter, balayer, nettoyer, faire des frites, tuer les araignées, apporter les médicaments à papa – en somme, être un bon enfant”, résume le synopsis du titre qui se joue à la première personne. Vous accomplirez ces tâches dans une atmosphère oppressante, où se dessinera en filigrane le drame de la maltraitance infantile. Un jeu engagé qui mérite qu’on s’y attarde.

Par ailleurs, les amateurs d’espionnage pourront se laisser tenter par Agent A – Casse-tête d’espions. Dans ce jeu d’aventure et de réflexion en point-and-click, vous incarnez un agent secret chargé d’infiltrer le repaire secret de Ruby La Rouge, une espionne ennemie et belliqueuse que vous devez absolument capturer.

Vous serez plongé dans un décor rétro digne des films d’espionnage des années 60. Au menu du gameplay : exploration, observation et résolution d’énigmes. Vous devrez fouiller les pièces, repérer des objets cachés, récupérer des gadgets et les utiliser astucieusement pour déverrouiller des passages et progresser dans l’aventure.

“Explorez un labyrinthe de casse-tête déroutants dans ce jeu décalé du chat et de la souris. Reste à savoir si vous jouez le chat… ou la souris”, indique la fiche du jeu sur l’Epic Games Store.