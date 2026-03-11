Epic Games Store : ces deux jeux sont gratuits pendant une semaine, ne passez pas à côté !

L’Epic Games Store continue d’offrir des jeux et on ne va pas s’en plaindre. Deux titres aux styles très différents deviennent gratuits pendant une semaine. Au menu : exploration et gestion d’un côté, jeu de tir historique de l’autre.

On espère bien que l’Epic Games Store ne cessera jamais de nous alimenter en jeux gratuits. Après avoir offert Return to Ash et tout récemment Turnip Boy Robs a Bank, la plateforme vidéoludique se prépare à nous gâter de nouveau. Du 12 au 19 mars, il sera possible d’intercepter deux titres aux ambiances diamétralement opposées.

Cozy Grove et Isonzo sont offerts sur l’Epic Games Store

Le premier cadeau n’est autre que Cozy Grove, un jeu de simulation de vie relaxant façon Animal Crossing. Vous incarnez un scout dont la mission principale sera d’aider les fantômes d’une île à retrouver la paix. Il faudra notamment parcourir la forêt en long et en large pour mettre au jour des secrets enfouis, pêcher, fabriquer des outils ou encore décorer votre campement

En aidant les fantômes, vous redonnerez progressivement des couleurs à l’île et découvrirez leurs histoires personnelles parfois émouvantes. Au fil de l’aventure, vous pourrez vous lier d’amitié avec de nombreux esprits et collecter des créatures et des objets. Le jeu offre une belle durée de vie, la campagne s’étalant sur plus de 40 heures avec de nombreuses quêtes secondaires à la clé.

Dans un registre bien différent, l’Epic Games Store met à votre disposition Isonzo, un FPS tactique en équipe qui vous plongera en plein coeur de la Première Guerre mondiale. Ce titre met en scène les batailles ayant opposé l’Italie et l’Empire austro-hongrois dans les Alpes autour de la rivière Isonzo. Il est principalement orienté multijoueur même s’il est possible de jouer hors ligne contre des bots.

Vous vous retrouverez dans des batailles tactiques où il faudra capturer ou défendre des positions. Chaque classe – officiers, troupes d’assaut, tireurs d’élite, ingénieurs, fusiliers, alpinistes – possède un équipement et une fonction spécifiques sur le champ de bataille, ce qui oblige à coordonner vos actions avec vos coéquipiers et à exploiter intelligemment le terrain.

Le jeu inclut plus de 30 armes historiques mais aussi du gaz moutarde et de puissants barrages d’artillerie. Vous serez plongé dans des environnements montagneux réalistes où la météo et la topographie influenceront votre stratégie sur le front.