Epic Games Store : ne ratez pas ces deux jeux gratuits à conserver à vie

L’Epic Games Store propose un ou plusieurs jeux gratuits chaque jeudi à ses utilisateurs qui peuvent ensuite les conserver pour toujours. Cette semaine, exploration, construction et tatouages sont au menu des deux titres offerts.

C’est le rendez-vous incontournable des joueurs férus de bonnes affaires. Chaque jeudi, l’Epic Games Store met à leur disposition un ou plusieurs jeux gratuits qu’il est possible de récupérer sans aucune contrepartie. Il suffit simplement de se montrer assez réactif et d’intercepter les cadeaux à temps. Du 9 au 16 juillet, la plateforme propose ainsi deux nouveaux titres qui méritent le coup d’œil.

Nova Lands et Tattoo Tycoon sont offerts sur l’Epic Games Store

Nova Lands plaira notamment aux amateurs d’exploration, de construction et d’automatisation. Le jeu vous plongera sur une planète inconnue remplie de mystères, de créatures et de ressources rares. Vous devrez alors collecter des matériaux, bâtir une base et développer progressivement votre véritable industrie spatiale.

Au fil de l’aventure, vous pourrez débloquer de nouvelles technologies et automatiser vos chaînes de production grâce à des robots assistants capables de collecter des ressources et d’assurer différentes tâches. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir de nouvelles îles aux environnements variés, de faire des rencontres et d’explorer des grottes. En affrontant (ou en amadouant avec des cadeaux) certaines créatures, vous pourrez en outre récupérer des matériaux précieux.

Second jeu offert, Tattoo Tycoon vous placera aux commandes d’un salon de tatouage à hisser vers les sommets. Pour ce faire, vous devrez attirer de nouveaux clients, développer la réputation de l’établissement et composer avec la concurrence. En tant que patron, vous aurez la nécessité de nouer des relations avec des personnages hauts en couleur, entre clients excentriques, tatoueurs rivaux et figures influentes de la ville.

Au fil de vos parties, vous pourrez personnaliser le salon, acheter de nouveaux équipements, recruter du personnel tout en vous efforçant de satisfaire une clientèle aux goûts variés. Il faudra notamment discuter avec les visiteurs pour comprendre leurs attentes, choisir le motif adapté puis réaliser les tatouages avec précision pour éviter de les faire souffrir trop longtemps.

Gestion du temps, réputation, organisation des ressources… Chacune de vos décisions sera déterminante pour faire prospérer l’entreprise et atteindre la prestigieuse compétition de tatouage Ink-Vasion.