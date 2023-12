“Coucou maman, c’est moi” : cette arnaque vide votre compte en banque, faites attention !

© Envato

Les escrocs débordent d’imagination lorsqu’il s’agit de vous dépouiller. Alors qu’approche Noël, une arnaque redoutable a été repérée. Mais depuis peu, une autre méthode est utilisée par les pirates pour vous piéger : se faire passer pour vos enfants et prétexter un grave problème. Cybermalveillance.gouv.fr a été alerté à ce propos.

À lire > Attention à cette arnaque qui utilise un QR Code sur Leboncoin

Un SMS alarmant pour soutirer de l’argent aux victimes

Les arnaques sont de plus en plus sophistiquées et les escrocs culottés, n’hésitant pas à passer par du courrier recommandé. Mais l’escroquerie du jour est d’autant plus redoutable qu’elle se repose sur les sentiments et l’inquiétude des parents. La méthode utilisée ? Les escrocs envoient un SMS alarmant de cet acabit aux victimes : “Coucou maman, c’est moi. J’ai eu un problème avec mon numéro de téléphone, c’est mon numéro temporaire. Envoie moi un message sur WhatsApp, sur ce numéro le plus rapidement possible ! Je ne pourrai plus te répondre ici comme je n’ai plus de crédit, je dois te parler de quelque chose…”.

Ou encore : “Salut Maman/papa, c’est mon nouveau numéro de téléphone, tu peux enregistrer ce numéro et envoyer un message sur WhatsApp”.

Paniqués, les parents pas forcément très informés ou sensibilisés aux arnaques en ligne tombent dans le panneau et contactent les escrocs sur WhatsApp. Ensuite, les pirates demandent de l’argent pour résoudre un soi-disant problème. Par exemple, un souci financier, un cambriolage ou le vol d’un smartphone. Les arnaqueurs réclament une certaine somme via Neosurf ou Transcash voire pire, via le numéro de carte bancaire des victimes.

Le mieux à faire pour vous protéger ? Si vous recevez ce message, même inquiétant, n’ajoutez pas le numéro sur WhatsApp. Contactez simplement vos enfants et attendez une réponse de leur part pour avoir la confirmation qu’il s’agit d’une arnaque ou non. Les escrocs jouent sur les sentiments et la peur légitime des parents, ne vous faites pas avoir. Si vous avez quand même donné vos coordonnées bancaires, faites immédiatement opposition. Les banques ont un numéro actif 24/24 et 7/7 pour effectuer cette opération. Gardez toutes les preuves pour votre dépôt de plainte.