Leboncoin : cette arnaque au QR Code peut vous faire perdre des milliers d’euros

© Pexels

Il faut toujours faire preuve de méfiance lors d’un achat en ligne, notamment sur Leboncoin. Les escrocs n’hésitent pas à afficher des prix particulièrement attractifs pour piéger leurs victimes. Rappelez-vous, par exemple, des robots Thermomix proposés à 500 € sur Leboncoin.

Plusieurs personnes avaient commandé le produit et donc versé l’argent sans jamais recevoir l’article. Cette fois, les malfaiteurs ont mis en place une arnaque au QR Code pour nuire aux acheteurs sur la plateforme.

L’arnaque au QR Code fait des victimes sur Le Bon Coin

Une nouvelle forme d’escroquerie se propage sur Leboncoin. Elle est aussi simple à mettre en place que difficile à détecter. Lorsqu’un particulier achète un produit, l’escroc envoie un QR Code à sa future victime pour obtenir son paiement. En scannant celui-ci, l’acheteur se retrouve sur une page de paiement « qui avait tout l’air d’une page officielle », déclare Anne, dupée par un malfaiteur, auprès d’UFC-Que Choisir.

Elle indique alors son point relais pour la livraison, ses informations bancaires et réalise même une authentification forte via son application bancaire. Malheureusement, elle se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas quand le vendeur du Boncoin lui demande de scanner un nouveau QR Code. Il explique à Anne qu’un autre acheteur aurait payé pour le tour de poterie, ce qui aurait court-circuité la procédure.

© UFC-Que Choisir

L’escroc renvoie même un troisième QR Code, mais la banque de l’acheteuse finit par bloquer la transaction jugée frauduleuse. Trop tard pour éviter à Anne de perdre 1 334 €, que Leboncoin refuse de lui rembourser. La plateforme l’a renvoyé vers sa banque, qui ne veut pas non plus lui restituer la somme déboursée.

Pour éviter de vous retrouver dans la même situation, vérifiez bien l’URL de la page de paiement sur laquelle vous vous trouvez. Soyez bien vigilant lors de vos achats sur Leboncoin, car le système de paiement sécurisé est souvent détourné.

Rappelons que rien qu’au troisième trimestre 2023, l’entreprise de cybersécurité Trellix recense plus de 60 000 attaques via un code QR. Les hackers se servent aussi de ces derniers pour leurs campagnes de quishing, bien plus difficiles à détecter que l’hameçonnage traditionnel.