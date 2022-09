Disney : Buzz l’Éclair s’offre une nouvelle figurine ultra-réaliste !

Disney innove côté produits dérivés et offre aux fans une nouvelle figurine Buzz L’Éclair plus vraie que nature.

Les fans de Buzz L’Éclair vont en avoir pour leur argent ! En effet, Disney vient tout juste de dévoiler une nouvelle figurine imposante à l’image du héros. On doit cette petite merveille de technologie à la firme Robosen. Pour l’heure, ce jouet d’un nouveau genre est uniquement disponible en pré-commande, pour une livraison au 1er trimestre 2023. Les créateurs présentent ce robot comme un « space ranger conversationnel intelligent, interactif, programmable et ultra-authentique ». Et effectivement, en découvrant la bande-annonce vidéo, on peut dire que l’innovation est réellement bluffante. Ce nouvel objet collector semble inviter la franchise Toy Story dans la vraie vie !

Buzz l’Éclair s’offre un robot à son effigie ©Pixar

Mais attention, pour s’offrir ce Buzz L’Éclair, vous devrez considérablement mettre la main au portefeuille. En effet, il faudra débourser près de 800 dollars pour espérer l’acquérir. Mais le jeu semble en valoir la chandelle.

Disney s’offre un Buzz l’éclair conforme à l’original !

Si le robot sait parler comme l’original, il a bien d’autres fonctionnalités redoutables. L’utilisateur pourra ainsi le programmer via une application dédiée et reliée par Bluetooth. Grâce à sa cinquantaine de micro puces, la figurine peut se mouvoir de différentes façons. Sous son capot, Buzz dispose également de 200 sons pré-programmés. L’acheteur pourra donc s’offrir une utilisation ultra-personnalisée et quasi infinie. Côté taille, le robot dispose d’une belle envergure avec ses 42 cm de hauteur.

En commandant dès à présent la figurine, vous pouvez profiter d’une remise de 150 dollars. Attention, il s’agit d’un site américain, des frais de douane seront donc inévitables pour une livraison en France. Un pack collector est également disponible sur le site. Afin de garantir la commande finale, une dépôt de garantie de 99 dollars est exigé par le fabricant avant paiement du solde. Robosen certifie avoir utilisé des matériaux de pointe, ultra-résistants dans le temps . On vous laisse jeter un coup d’œil à la bande-annonce de sa sortie qui vaut vraiment le détour.

Si vous êtes un fan inconditionnel de la franchise Toy Story, ce modèle est évidemment un must-have. Il faudra toutefois se montrer patient pour le recevoir à la maison et explorer toutes ses capacités.

