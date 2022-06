Buzz l’Éclair interdit dans plusieurs pays à cause d’un baiser gay

Buzz l’Éclair sortira dans quelques jours dans les salles françaises. Mais le nouveau Pixar ne sera pas projeté en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït. En cause, la présence d’un baiser lesbien.

Buzz L’éclair – Crédit : Pixar

Buzz l’Éclair s’invitera dans les cinémas français le 22 juin prochain. Ce spin-off de Toy Story racontera la vraie histoire du célèbre ranger de l’histoire qui prête ses traits au jouet iconique de la franchise. Dans l’attente de sa sortie, vous pouvez d’ores et déjà découvrir le making-of de Buzz l’Éclair disponible sur Disney+.

Dans le film, le personnage d’Hawthorne salue sa compagne en l’embrassant sur la bouche. Un baiser lesbien qui permet de normaliser les relations homosexuelles. Or, à l’instar de Doctor Strange 2, censuré en Arabie saoudite pour avoir évoqué une relation LGBT, cette scène ne passe pas dans certains pays du Moyen-Orient. D’après Variety, le film n’a d’ailleurs même pas été soumis aux censeurs saoudiens, l’homosexualité étant considérée comme un crime dans le royaume.

Buzz l’éclair : un baiser homosexuel synonyme de censure

En revanche, il semblait que les Émirats arabes unis avaient accepté de diffuser le film malgré la criminalisation des relations homosexuelles en vigueur dans le pays. Un assouplissement de la censure qui n’a finalement pas eu lieu. La licence de diffusion a été révoquée à la suite d’une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, Disney et Buzz l’Éclair étant accusés d’insulter les musulmans et l’islam. Le film ne sera pas non plus diffusé au Koweït. Pour le moment, ni Nether Italia Film, qui distribue les films Disney dans la région, ni Disney n’ont réagi.

À noter que cette séquence de Buzz l’Éclair avait à l’origine été coupée au montage. Mais face à la levée de boucliers des « employés LGBTQIA+ de Pixar et leurs alliés », accusant Disney de « censurer chaque scène d’affection ouvertement gay », la scène avait été réintroduite.

En fin d’année dernière, Les Éternels avait été censuré au Qatar, au Koweït et en Arabie saoudite en raison de la présence d’un super-héros ouvertement homosexuel. Dans le film Marvel, Phastos embrasse notamment son mari et passe quelques moments avec leur enfant.

Source : Variety