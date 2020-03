Fabriquez vous-mêmes votre masque barrière « bec de canard » ou « à pli »

Crédit : Kay Lau / Unsplash

Depuis quelque temps déjà, il y a une pénurie de masques chirurgicaux et FFP2 en France et à travers le monde. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Apple a décidé de distribuer des millions de masques respiratoires de type N95 au personnel médical en Europe ou aux États-Unis. En France, certains particuliers se sont procuré des masques au début de l’épidémie lorsque celle-ci était encore contenue en Chine. Les stocks ont été très rapidement liquidés donc la solution est maintenant d’en fabriquer soi-même. Vous avez peut-être déjà remarqué qu’il existe de très nombreux tutoriels sur Internet pour en confectionner. Cependant, il faut faire attention, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous et le niveau de protection de ces masques est bien souvent douteux.

Un masque barrière pour protéger la population saine de Covid-19

L’Association française de normalisation (AFNOR) a mis à disposition de tous un guide téléchargeable pour fabriquer des masques barrière « bec de canard » ou « à pli ». Destiné à une fabrication artisanale ou industrielle, ce masque barrière permet de vous protéger en plus des autres précautions que vous devez prendre telles que le lavage des mains fréquent et la distanciation sociale.

Ce masque barrière sert à protéger la population saine donc il n’a pas le même niveau de protection qu’un masque chirurgical ou FFP2 qui sont quant à eux destinés à être utilisés prioritairement par le personnel médical et les personnes exposées. Le masque barrière a tout de même été vérifié et approuvé par près de 150 experts donc il vous sera amplement suffisant pour les sorties nécessaires et/ou le travail (téléchargez la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire ici). En effet, d’après Rim Chaouy qui est le responsable de pôle santé et sécurité au travail d’AFNOR et pilote du projet, « Ce masque n’exonère à aucun moment des gestes barrières. C’est une protection supplémentaire pour les personnes saines lorsqu’elles se déplacent ou travaillent ».

Comment utiliser un masque barrière ?

Il est important de préciser que le masque fabriqué n’est efficace que s’il est porté et enlevé correctement. Une mauvaise manipulation suffit à endommager son niveau de protection. Référez-vous donc au schéma de l’AFNOR ci-dessous qui explique la manipulation correcte.

Crédit : AFNOR

Le document AFNOR Spec – Masques barrières est téléchargeable ici. Pour les particuliers, il suffit d’avoir un minimum de compétence en confection artisanale ainsi que les matériaux nécessaires. Pour les entreprises, il y a une annexe référençant les laboratoires qui peuvent tester les prototypes avant de lancer une fabrication en série.

Source : AFNOR