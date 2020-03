Covid-19 : Apple va donner des millions de masques N95 à l’Europe et aux États-Unis

Masque respiratoire de type N95 / Crédit : FDA

Aucun gouvernement n’avait prévu être autant impacté par la pandémie de Covid-19. Le virus fait des ravages en Italie avec un pic de 627 morts en une seule journée vendredi dernier. Il n’épargne pas la France non plus avec, à l’heure actuelle, 14 459 cas et 562 morts au total. Même nos hôpitaux sont surchargés et le gouvernement prend des mesures strictes de confinement pour éviter de multiplier les cas. Les professionnels de santé ont donc plus que jamais besoin de masques un peu partout en France, en Europe et aux États-Unis. Comme d’autres entreprises dans le monde qui soutiennent financièrement et matériellement les professionnels de santé, Apple se joint à la lutte contre Covid-19.

Des millions de masques N95 distribués au personnel médical

Tim Cook, le PDG d’Apple, vient d’annoncer sur Twitter que « nos équipes d’Apple ont travaillé pour aider à approvisionner les fournisseurs de soins de santé qui luttent contre Covid-19 en matériel. Nous donnons des millions de masques aux professionnels de santé aux États-Unis et en Europe. À chacun des héros en première ligne, nous vous remercions ».

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you. — Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2020

Les masques qui vont être donnés par Apple sont des masques respiratoires de type N95. Ceux-ci sont plus efficaces que les masques chirurgicaux classiques parce qu’ils offrent une meilleure protection respiratoire en filtrant les particules plus fines en étant plus hermétiques sur le visage. Ils sont donc essentiels pour toutes les personnes travaillant au contact direct avec les malades. Si nos héros en blouse blanche ne sont pas suffisamment équipés face à Covid-19, ils ne seront plus en mesure de nous protéger en cas de besoin.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple offre son aide

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’Apple décide de s’impliquer dans la lutte contre le Coronavirus. Le 13 mars, le géant s’était engagé à donner « 15 millions de dollars pour aider à soigner les malades et à atténuer les impacts économiques de la crise ». De plus, Tim Cook a aussi annoncé hier son soutien à l’Italie sur Twitter. « Il n’a jamais été aussi important de se soutenir les uns les autres. Nous faisons un don substantiel comprenant de l’équipement médical à la Protezione Civile en Italie pour aider les premiers intervenants héroïques, le personnel médical et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour protéger et sauver des vies ».

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️ — Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020

Apple, et ce n’est pas le seul, participe donc pour aider les pays à mieux se protéger du virus. Si les mesures de sécurité sont respectées et que les professionnels de santé sont correctement équipés, le monde entier ne pourra que mieux lutter contre la pandémie et limiter son impact.

