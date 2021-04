Falcon et le Soldat de l’Hiver : un nouveau bouclier Captain America pour John Walker

Ça y’est, la nouvelle bande-annonce des prochains épisodes de Falcon est enfin disponible. Et un détail important n’aura échappé à personne : le nouveau bouclier de Captain America. En effet, les images dévoilent cette nouvelle arme sophistiquée alors que Walker s’apprête à partir au combat. Plus robuste et performant, ce bouclier 2.0 semble avoir été taillé pour accroître les performances du nouveau super-héros. Peu diffèrent de l’ancien, il se distingue pourtant par un design révisé.

Un nouveau bouclier pour Walker – Crédit : Marvel Entertainment

Il suffit d’observer le plan de comparaison entre les deux armes pour en avoir le cœur net. Au-delà de spoiler ce simple détail (qui n’en est finalement pas un), la bande-annonce promet également de nouveaux rebondissements et une bonne dose d’adrénaline.

Une nouvelle arme

Le nouveau bouclier diffère de l’ancien par de nombreux détails. En effet, ce dernier est divisé en son centre par cinq lignes séparant le cercle bleu central. La peinture s’écaille déjà à différents endroits et l’anneau externe semble bien plus large que sur la précédente version. Et Walker semble prêt à faire des étincelles avec cette nouvelle acquisition.

L’arrivée des prochains épisodes est également l’occasion idéale pour les comédiens de se laisser aller à quelques confidences. C’est notamment le cas d’Anthony Mackie alias Falcon. Ce dernier s’est en effet exprimé sur toute la symbolique entourant le bouclier. « L’idée même d’être un super-héros et d’être Captain America en tant qu’homme noir est importante. C’est un symbole qui pendant 500 ans vous a littéralement asservi, opprimé et persécuté. C’est difficile à maîtriser » confie ainsi le comédien.

Mais que faut-il attendre des prochains épisodes ? On imagine aisément que le gouvernement pourra difficilement cacher l’affaire Walker. Trop de témoins ont assisté à la scène et les enregistrements sont nombreux. Sans compter sur la présence de Sam et Bucky. En tuant un flag smasher, Walker pourrait sans doute éviter de passer par la case prison. Sauf si le pouvoir décide de le punir pour l’exemple. Si Walker est démis de ses fonctions, il pourrait aussi devenir un agent spécial pour ne pas dire un assassin au service du pouvoir. Walker pourrait définitivement basculer dans un côté plus sombre.

Rendez-vous est donc donné le 16 avril prochain sur Disney + pour découvrir l’intégralité de l’épisode 5. Le nouveau Captain America semble dans une mauvaise passe et la suite promet de nombreuses surprises.

Source : Comicbook

Falcon et le Soldat de l’Hiver : Marvel dévoile la version longue de Dancing Zemo