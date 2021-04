Falcon et le Soldat de l’Hiver : Marvel dévoile la version longue de Dancing Zemo

Le dernier épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver a marqué le retour du grand méchant Helmut Zemo, incarné par Daniel Brühl. Le milliardaire n’est pas passé inaperçu, créant un vrai buzz sur la toile grâce à une scène de quelques secondes seulement.

Le Baron Zemo sur la piste de danse – Crédit : Marvel Entertainment

Les petits pas de danse de Zemo dans une boîte de nuit ont en effet déclenché un mouvement sur Twitter. Les fans de la série, amusés par le déhanché original du Baron, ont créé le hashtag #ReleasetheZemoCut, qui demande la diffusion de la version complète de la scène. Daniel Brühl a confié dans la presse que cette séquence, totalement improvisée, durait initialement plus longtemps.

Une heure de Dancing Zemo

Marvel a décidé de ne pas faire attendre les fans plus longtemps. Hier, le studio a publié une vidéo d’une heure intitulée « One hour Dancing Zemo ». Évidemment, Daniel Brühl n’a pas dansé pendant une heure complète lors du tournage. Mais pour donner l’impression d’une véritable version longue, Marvel a répété les quelques pas de danse plusieurs fois dans la vidéo. On y découvre néanmoins de nouvelles images de la scène. Le Baron Zemo frappe dans ses mains, fait tourner son doigt, et semble apprécier pleinement son retour à la liberté.

Pour l’instant, Zemo semble vouloir collaborer avec les héros Sam et Bucky, avec qui il forme un nouveau trio très apprécié des fans. Le Baron semble avoir beaucoup changé depuis Captain America : Civil War. Il montre un aspect de lui plus drôle, plus léger et beaucoup moins super vilain. Mais Zemo a sans doute d’autres projets que celui de retourner dans sa prison.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ont également retrouvé l’ancienne agente du S.H.I.E.L.D. Sharon Carter. Elle aussi a beaucoup évolué après avoir passé plusieurs années à Madripoor. Cette expérience de fugitive pourrait d’ailleurs bien l’avoir fait basculer du côté obscur. Des fans pensent même avoir trouvé confirmation de cette théorie grâce à une règle marketing Apple. Selon eux, Sharon Carter serait la grande méchante la série, trahie par son smartphone. Le retour de ces deux personnages donne un nouveau souffle à Falcon et le Soldat de l’Hiver, dont le quatrième épisode est disponible aujourd’hui sur Disney+.

