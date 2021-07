Forza Motorsport 7 sera retiré de la vente le 15 septembre seulement 4 ans après sa sortie

Mauvaise nouvelle pour les fans de jeux de course automobile et plus particulièrement de Forza Motorsport 7. Sorti le 3 octobre 2017, Forza Motorsport 7 est non seulement le dernier opus en date de la série Motorsport, mais c’est également un excellent jeu de simulation automobile qui est encore relativement récent. Cependant, Microsoft vient d’annoncer que Forza Motorsport 7 sera retiré de la vente physique et digitale le 15 septembre prochain.

Forza Motorsport 7 – Crédit : Microsoft

Concrètement, cela signifie que vous pourrez toujours jouer au jeu et profiter de ses DLC après le 15 septembre. Le multijoueur et les services en ligne seront aussi toujours disponibles. Néanmoins, vous ne pourrez plus acheter ni le jeu de base ni les DLC après la date butoir. Forza Motorsport 7 sera aussi retiré du Xbox Game Pass.

Forza Motorsport 7 disparaîtra aussi du Xbox Game Pass

Les joueurs du Xbox Game Pass qui souhaitent conserver Forza Motorsport 7 doivent posséder au moins un DLC. Ils recevront alors un jeton via le Xbox Message Center qui leur permettra de ne pas perdre Forza Motorsport 7.

Ainsi, si vous êtes abonné au Xbox Game Pass qui a ajouté des commandes tactiles à 50 jeux, il est temps d’ajouter un ou plusieurs DLC à votre panier. Si vous n’avez pas reçu le jeton d’ici le 2 août, n’hésitez pas à contacter le support.

Cette décision de Microsoft est d’autant plus surprenante qu’un jeu de 4 ans n’est généralement pas considéré comme étant obsolète. De plus, le successeur de Forza Motorsport 7 n’est toujours pas arrivé et Forza Horizon 4 sorti en 2018 est un jeu bien différent. Par conséquent, de nombreux joueurs ne comprennent pas la décision de Microsoft de retirer Forza Motorsport 7 de la vente. Au moins, le multijoueur n’est pas encore arrêté.

Après le 15 septembre, les nouveaux joueurs en quête de simulation automobile se tourneront vers d’autres franchises comme Assetto Corsa ou Dirt Rally. D’ailleurs, la bêta de Gran Turismo 7 pour la PS5 a récemment fuité et elle ne devrait pas tarder à arriver.

Source : PC Gamer