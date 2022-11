Google signe l’arrêt de mort de Hangouts, il est définitivement remplacé par Chat

La fin de Google Hangouts a probablement été l’une des transitions les plus lentes en ce qui concerne les services de messagerie. Dès 2019, Google a annoncé la fermeture de Hangouts au profit de Chat, son logiciel de communication similaire à Slack. Il aura cependant fallu attendre 2022 pour assister à la mort définitive de Google Hangouts. Le service de messagerie instantanée et de vidéoconférence n’était déjà plus disponible sur Android et iOS depuis juillet, mais l’application Web avait survécu jusqu’à présent.

Google Hangouts est remplacé par Chat © Google

Google a maintenant finalisé le passage de Hangouts à Chat. Il a officiellement annoncé que : « vous pourrez accéder à Hangouts sur le Web jusqu’au 1er novembre 2022. Par la suite, les utilisateurs seront redirigés vers Chat sur le Web ». L’application Chat est disponible sur le Web, Android et iOS. Tous les anciens utilisateurs de Hangouts sont encouragés à passer sur Chat.

Toutes les données Hangouts seront supprimées à partir du 1er janvier 2023

Depuis 2021, les utilisateurs de Hangouts avaient la possibilité de migrer vers Chat. Néanmoins, la transition n’a pas été aussi facile que prévu. De nombreux utilisateurs ont continué à utiliser Hangouts jusqu’à présent, que ce soit pour une question de préférences ou de facilité d’utilisation. Certains utilisateurs n’ont pas hésité à s’énerver contre cette transition. L’année dernière, l’application Chat était envahie par une vague d’évaluations négatives sur le Play Store.

En tout cas, il est maintenant temps de faire ses adieux à Hangouts. Tous vos contacts et la majorité de vos conversations enregistrées sur Hangouts seront transférés vers Chat. Google a effectivement précisé que : « certaines conversations ou parties de conversations ne seront pas automatiquement transférées ». Il est donc recommandé d’utiliser Google Takeout pour télécharger et sauvegarder une copie de vos données Hangouts. Vous avez jusqu’au 1er janvier 2023 pour récupérer vos données Hangouts avant qu’elles ne soient définitivement supprimées.

Hangouts est donc maintenant définitivement remplacé par Chat. Le logiciel de communication n’égale pas complètement Hangouts, mais il propose de nouvelles fonctionnalités orientées vers les conversations de groupes et notamment les conversations professionnelles. Comme Ravi Kanneganti qui est le chef de produit Google Chat l’avait déclaré, « nous espérons que les utilisateurs apprécieront notre investissement continu pour faire de Chat un endroit puissant de création et de collaboration ».

Source : TechCrunch