Mise à jour Chrome 107 : pourquoi il faut faire la nouvelle mise à jour Google ?

Publiée il y a quelques jours avant d’être rectifiée et corrigée, la nouvelle mise à jour Chrome 107 est finalement disponible depuis aujourd’hui et améliore la sécurité et la performance du moteur de recherche Google Chrome.

Les ingénieurs Google sont enfin parvenus à dévoiler, avec un peu de retard, la nouvelle mise à jour de leur navigateur Google Chrome. Dans cette dernière, l’accent est mis sur l’aspect sécuritaire de la navigation internet ainsi que sur la rapidité des recherches et téléchargements effectués par sur le navigateur web. Comme toutes les mises à jour Google, elle est d’ores et déjà disponible au téléchargement sur la page « A propos de Google Chrome » dans les paramètres de votre navigateur.

Sécurité informatique © Pixabay

Performances et fonctionnalités également améliorées

En plus du volet sécuritaire, cette nouvelle mise à jour s’illustre également par des fonctionnalités nouvelles qui s’avèreront utiles pour les utilisateurs du célèbre moteur de recherche. L’intuitivité lors des visio-conférences sera par exemple améliorée, notamment lorsqu’il s’agit de partager en direct son écran et différents onglets de son navigateur web. Des raccourcis claviers permettront aux utilisateurs de basculer beaucoup plus facilement entre les différents contenus partagés. Enfin, Google a également souligné que différentes modifications avaient été réalisées pour améliorer les performances générales de son navigateur.

Notre sécurité numérique apparaît aujourd’hui, plus que jamais, primordiale. En partageant toujours plus d’informations sur internet (données de santé, informations bancaires, photos, adresse etc.) les utilisateurs peuvent également se sentir particulièrement vulnérables face aux menaces digitales. En quelques années, la sécurité sur internet s’est convertie en un enjeu majeur pour toutes les grandes entreprises du numérique. Google semble l’avoir bien compris avec cette nouvelle mise à jour qui propose de nombreuses corrections concernant différentes failles sécuritaires particulièrement préoccupantes. Au total, ce ne sont pas moins de 14 failles complexes qui ont été identifiées et résolues par les équipes du géant américain. De plus, d’autres ajouts en matière de sécurité concernant différentes extensions et fonctionnalités spécifiques ont également été prévus.

Source : Techradar.com