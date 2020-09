Google Street View : comment flouter la façade de sa maison ?

Si le véhicule de Google Street View est déjà passé dans votre rue, n’importe qui peut se retrouver en quelques clics devant la façade de votre maison. Il est heureusement possible de la flouter, voici comment procéder.

Maison floutée sur Google Street View – Crédit : Google Maps

Depuis son lancement en 2007, Google Street View offre une navigation virtuelle aux quatre coins du monde. Il est d’ailleurs bien connu pour ses clichés insolites capturés au fil des années. Des chercheurs estiment même que la population pourrait être recensée avec les images prises et l’intelligence artificielle. Grâce aux panoramas à 360°, vous pouvez aussi bien partir à l’exploration des plus grandes villes que découvrir des zones rurales peu fréquentées. Néanmoins, cela signifie également que votre maison y figure, du moins sa façade. Si la fameuse voiture Street View est passée devant votre maison, il y a de fortes chances que sa façade soit aujourd’hui visible sur le service de navigation. Pour des raisons évidentes de confidentialité et de sécurité, vous pouvez la flouter.

Les étapes à suivre pour faire flouter sa maison

Attention, une fois que votre maison est floutée, elle le sera pour toujours. Il est impossible d’annuler le floutage. Réfléchissez donc bien avant de prendre cette décision. Pour faire flouter votre maison, rendez-vous d’abord sur Google Maps et rentrez votre adresse exacte. Pour le but de cette démonstration, nous utiliserons l’adresse du siège de Google France qui se situe au 8 rue de Londres à Paris.

Ensuite, cliquez sur « Signaler un problème » qui se situe dans le coin inférieur droit. Une page s’ouvre alors et vous demande pourquoi vous signalez cette image. Assurez-vous d’abord que la façade de votre maison se situe bien à l’intérieur du rectangle rouge. Vous pouvez ensuite demander un floutage en sélectionnant « Mon domicile » dans le choix proposé et en donnant des informations supplémentaires. Enfin, rentrez votre adresse e-mail et cliquez sur « Envoyer ».

Page de signalement d’une image sur Google Street View – Crédit : Google

Google vérifiera alors votre demande de son côté et vous tiendra au courant par e-mail si le floutage a été effectué ou s’il est nécessaire d’apporter des précisions. En plus de la navigation sur Terre, Google Street View propose également une visite de la Station spatiale internationale.

Source : Mashable