Hellboy : Ron Perlman explique pourquoi il n’a pas participé au reboot

Hellboy est à l’origine une série de comics écrit par Mike Mignola. Trois opus sont sortis en version cinématographique. Les deux premiers, avec Ron Perlman dans le rôle principal de la créature mi-homme, mi-démon ont été réalisés par le cinéaste mexicain Guilhermo del Toro. Le deuxième épisode est un succès, encore considéré par certains fans comme l’un des meilleurs films adaptant une bande dessinée au cinéma.

Pourquoi lors du lancement de la troisième version de Hellboy réalisée par Neil Marshall (Game of Thrones, Perdus dans l’espace), Ron Perlman a-t-il, à l’époque, refusé de reprendre le rôle ? Il explique son choix à Comic Book Movie.com par le fait que Guilhermo del Toro n’était pas derrière la caméra : « Le reboot a été quelque chose auquel j’ai eu l’occasion de participer, mais j’ai décidé que la seule version de Hellboy qui m’intéresse est celle que je fais avec Guilhermo. Je leur ai souhaité bonne chance, mais ce n’étais pas pour moi »

Un rôle finalement accepté par l’acteur David Harbor

C’est finalement David Harbor, la star de la série Stranger Things qui acceptera le rôle pour le film de 2019. Le reboot, qui s’annoncait épique et plus gore que ses précédentes versions a fait un flop, avec juste 17% d’avis positifs sur le site Rotten Tomatoes. Aucune suite n’est actuellement en préparation. Hellboy est désormais disponible en digital HD, 4K, Ultra HD, Blu-ray et DVD.

L’acteur Ron Perlman fait actuellement la promotion de son nouveau film, Run with the hunted. Il sortira le vendredi 26 juin. C’est l’histoire d’Oscar un jeune garçon qui commet un meurtre dans le but de sauver son amie. Il est alors contraint de s’enfuir. Nous le retrouverons quelques années plus tard à la tête d’un gang composé d’enfants. Ce film est le premier long-métrage du réalisateur John Swab.

