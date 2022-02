Stranger Things saison 4 : date de sortie, pitch, Hopper, saison 5, on vous dit tout

La saison 3 de Stranger Things a connu un engouement tel que près d’un quart des abonnés Netflix l’a regardée dès les premiers jours de sa diffusion. On imaginait mal Netflix se priver d’une telle poule aux œufs d’or.

Sans trop d’inquiétude, la quatrième saison de Stranger Things a été annoncée. Une officialisation accompagné d’un trailer plusieurs mois après. De quoi découvrir de nouvelles images de notre joyeuse petite bande ! Vous retrouverez la vidéo ci-dessous et on vous prévient, ça fait envie.

Alors quand la saison 4 sera-t-elle diffusée ? Quel en sera le contenu ? Et sera-t-elle la dernière ou peut-on s’attendre à une 5ème saison dans la foulée ?

Jim Hopper : le shérif de Stranger Things est-il vivant ou mort ?

Le suspense est levé par la première bande-annonce de la saison 4. A la fin d’un long plan remontant un chemin de fer bâti par des prisonniers, on y découvre Jim Hopper, le crâne et la moustache rasés, mais bien vivant. Il est donc retenu prisonnier en Russie, sans nul doute dans un goulag soviétique.

« Nous sommes heureux de vous annoncer que le tournage de Stranger Things 4 est officiellement en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper ! »

Les Frères Duffer

Malgré tout, si c’est un soulagement pour de nombreux fans, le shérif n’est pas pour autant sorti d’affaire. Dans le communiqué qui accompagne le trailer, les frères Duffer avancent que « tout n’est pas rose pour notre « Américain ». Il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains… mais pas seulement ! »



On s’en doutait depuis la toute fin de la saison 3. La scène se déroulait alors dans une prison russe où l’un des soldats désigne un prisonnier par le terme « The American ». L’acteur David Harbour, qui incarne le chef de la police d’Hawkins, avait même indiqué au site Slash Film qu’il s’agissait du scénario le plus plausible.

Le docteur Brenner ne serait pas mort

Mais quelques fans pensent que cette révélation de la bande-annonce n’est qu’un camouflet pour dissimuler une plus grande nouvelle. Selon certains internautes, l’Américain en question serait Brenner, le docteur responsable des tests sur Elfe/Onze. Révéler que Hopper est en vie dans un trailer est, il est vrai, sans doute trop rapide pour que cela ne cache rien.

Qui est ce soldat russe dans le trailer de la saison 4 de Stranger Things ?

Si l’on voit des plans d’une voie de chemin de fer en construction, on ne voit que des dizaines de prisonniers de loin. La production ne nous gratifie que de deux plans serrés sur des personnages : le shérif Hopper et un soldat russe. Qui est-il ? Rien ne le dit, mais il s’agit d’un rôle interprété par acteur connu : Tom Wlaschiha.

On a pu le voir ces dernières années dans la saison 2 de Jack Ryan, mais surtout dans plusieurs saison de Game of Thrones sous les traits de Jaqen H’ghar, un Sans-Visage de Braavos. Nul doute qu’il jouera un rôle important dans la quatrième saison de Stranger Things. Autre indicateur, il y a quelques mois TV Line indiquait que Netflix cherchait quatre nouveaux acteurs : trois adolescents et un adulte. Tom Wlaschiha pourrait être cet adulte.

Stranger Things saison 4 : quelle date de sortie sur Netflix ?

Les maigres informations communiquées par Netflix depuis la confirmation de ces épisodes supplémentaires ne comprenaient aucune date de diffusion jusqu’à présent. Finalement, la plateforme de streaming annonce en février 2021 la date de diffusion pour la saison 4 de Stranger Things.

La première partie sera disponible le 27 mai. Pour la seconde, il faudra attendre le 1er juillet. Il y aura 9 épisodes deux fois plus longs que ceux des saisons précédentes !

Les frères Duffer déclarent : « Avec 9 scénarios, plus de 800 pages, près de deux ans de tournage, beaucoup d’effets spéciaux et une plus grande durée que les saisons précédentes, ces épisodes ont été les plus difficiles à tourner jusqu’à présent. Mais aussi les plus gratifiants ».

On s’attendait à fin 2020 ou début 2021. C’est David Harbour, shérif d’Hawkins dans la série, qui nous en disait plus. Dans une session de question réponse sur Instagram, l’acteur expliquait que la saison 4 « était supposée sortir en début d’année prochaine, je pense, bien que je n’ai aucune autorité en la matière. » Il en parlait au passé puisque la pandémie de Covid-19 qui touchait le monde bousculait tous les agendas d’Hollywood et aussi ceux de Netflix. Toutes ses productions avaient été mises en pause.

Avec un tournage débuté en janvier 2020, cette saison 4 aurait respecté la période d’un an et demi fixée entre chaque saison de la série de Netflix. Mais le Covid-19 en avait décidé autrement.

Quel sera le pitch de Stranger Things saison 4 ?

Si vous n’avez pas encore vu la saison 3 et voulez éviter les spoilers, ne lisez pas ce qui suit, car nous allons aborder différents éléments se déroulant à la toute fin de cette même saison 3.

Les spéculations vont bon train sur le Web quant au contenu de la prochaine saison. Il ne fait aucun doute que plusieurs mois se seront écoulés entre la fin de la saison 3 et la saison 4. Si la première saison se déroule en 1983, la deuxième en 1984 et la troisième en 1985, on peut en déduire que la quatrième se passera en 1986. Nos héros devraient avoir encore bien grandi.

Concernant le lieu, une information essentielle est apparue avec le teaser de la saison 4. Une seule phrase l’accompagne : « nous ne sommes plus à Hawkins ».

Une information légèrement détaillée depuis par Netflix. La saison 4 est tournée en grande partie au Nouveau-Mexique. « C’est la première fois que la série sortira d’Atlanta », explique ainsi Momita SenGupta, vice-présidente des productions Netflix, au micro de Deadline. A la question de savoir si une les scènes en Russie sont également shootées au Nouveau Mexique, rapport aux images du premier teaser, Momita SenGupta répond que « si je vous le disais je n’aurait d’autre choix que de disparaître dans un programme de protection des témoins ».

Rappelons qu’à la fin de la saison 3, Elfe et les Byers quittent la ville pour s’installer ailleurs (leur destination reste pour l’instant inconnue). Comme on imagine mal les membres de la petite bande évoluer chacun de son côté, l’équipe va devoir se reformer et les Byers revenir dans leur ville d’origine. À moins que toute la bande ne se retrouve en Russie ? Car le fait de voir un Demogorgon en captivité dans une prison russe laisse supposer que notre monde n’en a pas terminé avec le Monde à l’envers et ses créatures.

Certains internautes émettent même l’hypothèse que cette saison 4 sera liée à la catastrophe de Tchernobyl, laquelle a eu lieu le 26 avril 1986. Avec des séquences en URSS, pourquoi pas, après tout ?

De leur côté, les frères Duffer ont indiqué dans un communiqué lié à la diffusion de la première bande-annonce que si le shérif Hopper était bien vivant, « il devra faire face à des dangers humains… mais pas seulement ! Pendant ce temps de l’autre côté, une nouvelle menace enfouie depuis longtemps refait surface et elle n’épargnera personne. » De son côté, Momita SenGupta affirme que cette saison 4 sera « plus grande, plus osée et complexe que jamais ».

La saison 5 de Stranger Things est-elle prévue ?

En 2017, les Duffer Brothers espéraient voir la série se prolonger jusque-là. Mais, ayant pu s’entretenir plus récemment avec une source proche de la réalisation, We Got Covered affirmait que la série s’arrêtera avec la saison 4. Sauf que le site s’est lourdement trompé !

Les frères Duffer confirment eux-mêmes l’existence d’une saison 5. Mais elle sera également celle de la fin comme ils l’annoncent : « C’est le début de la fin. Il y a 7 ans, nous avons débuté un arc narratif complet pour Stranger Things. Nous avions déjà prévu 4 ou 5 saisons. Mais la série est trop grande pour être racontée en 4 parties. Et comme vous pourrez le découvrir très prochainement, le final approche. La saison 5 sera la dernière ».