Il charge sa Tesla Model 3 avec des panneaux solaires sur une remorque

Un Youtubeur a décidé de voir s’il était possible de charger sa Tesla Model 3 avec des panneaux solaires. Son objectif est de rendre ce chargeur mobile en créant une remorque couverte de 8 panneaux qu’il sera possible de tracter afin de charger les batteries en roulant.

Crédits : ItsYeBoi

Autant le dire tout de suite, le Youtubeur ItsYeBoi n’est ni un spécialiste des voitures électriques, bien qu’il possède une Tesla Model 3, ni un électricien professionnel. Mais qu’à cela ne tienne, si la plupart des vidéos sont des tests de produits chinois et des challenges en tout genre, il a décidé malgré tout de tenter l’expérience.

8 panneaux solaires de 100 W pour recharger une voiture ?

Il y a quelques mois, il avait déjà tenté de charger sa Model 3 en la connectant à une petite éolienne. L’expérience s’était soldée par un échec, la Tesla détectant un problème de mise à la terre refusant de se recharger. Quoi qu’il en soit, même si le système avait fonctionné, la puissance générée par l’éolienne et la capacité de la batterie utilisée étaient trop faibles pour avoir la moindre utilité au quotidien.

Plutôt que de baisser les bras, ItsYeBoi s’est donc orienté vers les panneaux solaires. Il en a acheté 8 sur Wish, site qui n’est pas un site réputé pour la qualité de ses produits afin de les placer sur une remorque. L’idée étant de charger une première batterie, elle-même connectée à un convertisseur sur lequel sera branché le chargeur Tesla. Les 8 panneaux solaires sont donnés pour 100 watts chacun, offrant donc une puissance maximale de 800 W au total.

Une expérience aussi amusante qu’inutile

Pour rappel, un Supercharger version 3 est capable de fournir 250 kW à la Tesla, soit 312 fois plus que ces 8 panneaux solaires, avant même de considérer les pertes liées aux conversions électriques successives et à la perte de rendement due à la météo et l’angle du soleil. Afin de voir si la solution était fonctionnelle, il a créé une remorque sur laquelle ont été montés les panneaux. Ils sont connectés à 2 contrôleurs de charge, eux-mêmes reliés à 3 batteries au plomb.

Au mieux, ce sont 600 watts qui sont générés. C’est suffisant pour charger un smartphone et même pour faire un café. Toutefois, tous ceux qui ont des notions d’électricité auront du mal à regarder cette vidéo à cause de phrases comme « Les panneaux génèrent 800 watts par minute ». D’après ses calculs, il faudrait 10 jours pour recharger sa Model 3 complètement. Son nouvel objectif est de mettre des panneaux solaires sur sa Tesla, comme la Lightyear One présentée il y a 6 mois, ou le Cybertruck et ses panneaux solaires en option.

Source : ItsYeBoi