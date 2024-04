Kaspersky : jusqu’à -60% de réduction pour vous protéger contre les cyberattaques

Naviguer sur Internet n’est pas sans risque. Face aux différentes cybermenaces, Kaspersky propose une suite d’outils qui vous assurent une protection optimale. Et avec ces 2 offres promotionnelles, évitez les piratages de données, les virus, et bien plus encore, à moindre coût.

Kaspersky est le leader mondial des services de cybersécurité. Avec plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde entier, sa réputation n’est plus à faire. Grâce à ses solutions fiables et particulièrement efficaces contre les tentatives d’intrusion, vous pouvez naviguer en toute sérénité, sans craindre les virus et le piratage de vos données, tout en gardant intacte les performances de votre appareil. Kaspersky se démarque par ses innovations qui lui donnent une longueur d’avance. Les fonctionnalités sont régulièrement mises à jour pour faire face aux nouvelles menaces.

Pour bénéficier de ses services, l’entreprise a mis en place différentes offres qui s’adaptent à vos besoins et votre budget. Vous trouverez ainsi 3 formules, à savoir Kaspersky Standard à 34,99€/an, Kaspersky Plus à 54,99 €/an et Kaspersky Premium à 79,99 €/an. Et bonne nouvelle, en passant par Tom’s Guide, vous pouvez obtenir votre abonnement avec une remise allant jusqu’à -60%.

Pour en savoir plus sur Kaspersky, n’hésitez pas à consulter notre classement des meilleurs logiciels anti-malware pour Windows

Profitez d’une navigation sûre avec Kaspersky Standard

Les attaques malveillantes sont malheureusement monnaie courante. Virus, Piratages de données, phishing… Face aux cybermenaces, il est essentiel de vous protéger et ce, quel que soit votre système d’exploitation. Kaspersky propose des solutions adaptées pour ordinateurs et smartphones afin que vous puissiez utiliser vos appareils en toute sécurité.

La formule Kaspersky Standard est bien plus qu’un simple antivirus. En plus de vous prémunir contre les malwares, votre confidentialité est assurée. Des technologies avancées vous permettent ainsi de protéger vos transactions en ligne et vos données bancaires. Par ailleurs, cette solution vous permet d’optimiser les performances de vos appareils. Kaspersky Standard vous permet de nettoyer votre ordinateur et votre smartphone pour libérer de l’espace en supprimant les fichiers volumineux et en double. Il peut aussi détecter et supprimer les applications que vous n’utilisez pas.

En ce moment bénéficiez de Kaspersky Standard à partir de 17,49€, soit 50% de réduction.

Profitez de Kaspersky Standard à -50%

Bénéficiez d’une protection avancée avec Kaspersky Premium

De son côté Kaspersky Premium vous permet d’avoir une solution complète pour naviguer tranquillement. En plus des fonctionnalités déjà présentes avec Kaspersky Standard, vous aurez accès à un VPN illimité pour garantir votre confidentialité sur Internet en masquant notamment votre adresse IP et en vous protégeant quand vous vous connectez à un Wifi public. Il vous permet aussi d’accéder aux contenus géobloqués sur Netflix par exemple. Le gestionnaire de mots de passe et le coffre-fort de documents vous permettent quant à eux de sécuriser vos données les plus sensibles.

Enfin, si vous rencontrez tout de même un problème, vous avez accès à une assistance premium. Une équipe d’experts est à votre disposition pour rechercher et supprimer des virus ou faire un diagnostic complet de votre PC. Cette assistance se fait à distance en toute simplicité. Kaspersky Premium est aussi capable de détecter si quelqu’un essaie d’accéder à vos appareils ou bien si vos données sensibles comme votre numéro de téléphone ont fuité sur le net.

En tant que lecteur Tom’s Guide, accédez à une offre promotionnelle de -60% sur Kaspersky Premium, soit 31,99€ pour un an de protection sur un appareil !