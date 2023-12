La fin de Windows 10 cache une catastrophe, le bidouillage du Linky a la côte : c’est le récap’ !

Tous les jours, on revient sur les actualités les plus intéressantes de la veille. Hier, on apprenait que les radars thermiques arrivent, que la Xbox Series X2 sortirait plus tôt que prévu et que l’IA Gemini de Google était battue à plate couture par GPT-4. Ce samedi soir au programme, c’est Windows 10, Linky et Android Auto. Bonne lecture et à demain pour le récap de la semaine !

Android Nougat sera bientôt incompatible avec Android Auto

© Envato

A l’avenir, avoir un smartphone tournant sous Android Oreo (ou version ultérieure) sera l’exigence minimale pour faire fonctionner Android Auto. Autrement dit, les smartphones tournant sous Android Nougat (ou une version plus ancienne) deviendront obsolètes pour le système d’infodivertissement. Une notification affichera désormais “Pour continuer à utiliser Android Auto, mettez à jour votre téléphone avec la dernière version d’Android”. L’écran d’infodivertissement du véhicule fera également apparaître un message d’alerte : “Mettez bientôt votre téléphone à jour. Pour continuer à utiliser Android Auto, installez les mises à jour du système”.

La fin du support de Windows 10 est une catastrophe écologique

© Envato

C’est une véritable catastrophe écologique qui se prépare, si l’on en croit les résultats d’une nouvelle étude de Canalys. Avec la fin proche du support de Windows 10, ce serait pas moins de 240 millions de PC qui seraient bientôt bons pour la décharge. Une hécatombe de machines que Microsoft pourrait empêcher, ainsi que l’impact carbone qui va avec. Forcément, Canalys prévoit que le marché des PC renouera avec la croissance, de 8 % en 2024. Une réflexion partagée par Intel également.

Une formation vous apprend à trafiquer le compteur Linky

© Enedis

Voilà une nouvelle confirmation que de plus en plus d’escrocs tentent de s’en mettre plein les poches grâce au compteur Linky. Un pirate informatique qui n’a visiblement pas froid aux yeux propose une formation pour apprendre aux particuliers à modifier leur compteur Linky sans aide extérieure. Il promet de faire baisser votre consommation de 50 à 75 % en trafiquant votre compteur, qui sert de modèle. Vous pourriez alors apprendre cette méthode à des « clients » pour gagner de l’argent. Le prix de la formation initiale ? La modique somme de 1650 €.