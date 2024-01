“Mon compteur Linky a flambé” : Patrick Hernandez, l’interprète de Born to be alive, frôle la catastrophe

Patrick Hernandez, célèbre interprète du titre Born to be alive, partage sa mésaventure. Son compteur Linky a tout simplement pris feu ! Heureusement, aucun blessé et plus de peur que de mal.

TL;DR L’interprète du tube Born to be alive a partagé sa mésaventure sur Facebook alors que son compteur Linky a pris feu

Plus de peur que de mal puisque Patrick Hernandez n’a pas été blessé suite à cette mésaventure

Vous connaissez forcément Born to be alive, un morceau culte utilisé partout à la télévision, dans les publicités et les films ! Mais vous ne savez peut-être pas que l’on doit ce tube au chanteur français Patrick Hernandez. L’artiste a justement pris la parole sur Facebook pour partager une mésaventure : son compteur Linky a pris feu !

Plus de peur que de mal pour le chanteur de Born to be alive

Décidément, le compteur Linky ne cesse de faire parler. Si le dispositif connaît de nombreux problèmes, il reste très efficace pour suivre sa consommation électrique avec précision. Aujourd’hui, Patrick Hernandez partage sa mésaventure avec l’appareil. Le chanteur de Born to be alive explique sur Facebook que son “compteur Linky a flambé et la fumée incroyable dans un petit local m’a foutu une frousse du diable“.

Le chanteur du tube culte de la fin des années 70 décrit avoir eu très peur. Sous le choc, Patrick Hernandez a appelé les secours face à ce début d’incendie très inquiétant. Si l’artiste n’est pas blessé, sa mésaventure reste effrayante. Bien sûr, cela est arrivé à cause d’un Linky mais les compteurs traditionnels sont aussi susceptibles de prendre feu.

Face à la destruction de son compteur Linky, Patrick Hernandez n’a eu d’autre choix que d’attendre les techniciens d’Enedis sans électricité. Le chanteur plaisante sur sa page Facebook en expliquant qu’en attendant, seule sa cheminée fonctionnait ! Au moins, il n’était pas plongé dans le froid en pleine période hivernale avec des températures très basses.

D’autres cas de compteurs Linky qui s’embrasent

Bien évidemment, de nombreux fans lui ont proposé de l’aide. Et les attaques contre le compteur Linky ont été relancées, comme toujours. Non sans une pointe d’humour, le chanteur a partagé un Bitmoji de lui-même en train de prier, entouré de flammes !

Si l’histoire se termine bien, elle rappelle que les compteurs Linky qui s’enflamment ne sont pas rares. La Dépêche a évoqué un début d’incendie dans le Gers, très récemment, et une explosion chez des octogénaires à Condé-sur-Huisne a été rapportée par plusieurs médias.