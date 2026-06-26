La Nintendo Switch 2 est en forte promotion sur Amazon, ne passez pas à côté

Vous souhaitez vous offrir une Nintendo Switch 2 ? La console hybride tombe sous la barre des 400 euros sur Amazon. Une promotion de 70 euros à saisir d’urgence avant que l’offre ne disparaisse.

Alors que le Prime Day se termine dans quelques heures sur Amazon, il y a encore de belles opportunités à saisir dans les rayons du célèbre détaillant. Certains produits phares sont notamment bradés comme la célèbre Nintendo Switch 2. Pour rappel, celle-ci est habituellement proposée au prix de 469 euros. Elle profite actuellement d’une jolie ristourne de 70 euros, tombant ainsi sous la seuil symbolique des 400 euros.

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La Switch 2 est disponible à 399 euros sur Amazon

Si vous envisagez de vous offrir une Nintendo Switch 2, mieux vaut ne pas trop attendre et saisir l’occasion. Et pour cause, on ignore quand cette offre s’arrêtera : aucune durée de promotion n’est indiquée sur la fiche produit. Il est donc possible qu’elle se termine prochainement. Dans la boîte, vous retrouverez :

Une console Nintendo Switch 2

Deux manettes Joy-Con 2 (gauche et droite)

Un support Joy-Con 2

Des dragonnes Joy-Con 2

Une station d’accueil Nintendo Switch 2

Un câble HDMI ultra haute vitesse

Un adaptateur secteur Nintendo Switch 2

Un câble de recharge USB-C

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La Switch 2 est une machine hybride qui peut s’utiliser aussi bien à la maison qu’en déplacement. Elle permet d’accéder au catalogue vidéoludique de Nintendo (y compris les jeux de la première Switch) avec des performances revues à la hausse par rapport à ses grandes sœurs. Une fois connectée au téléviseur, elle peut afficher une définition 4K allant jusqu’à 60 images par seconde (ou jusqu’à 120 images par seconde dans une définition moindre).

En déplacement, vous disposez d’un écran 1080p, compatible HDR et capable d’atteindre jusqu’à 120 FPS. La console hybride embarque 256 Go de stockage interne et offre une autonomie qui varie entre 2 et 6,5 heures, selon le jeu utilisé. Les nouvelles manettes Joy-Con 2 adoptent une fixation magnétique et un bouton d’éjection physique situé à l’arrière. Elles intègrent également des capteurs optiques pour améliorer la précision. N’hésitez pas à consulter notre test complet pour en savoir plus.