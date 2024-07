Amazon Prime Day 2024 : date, bons plans, tout ce qu’il faut savoir 

Dans une poignée de jours, les abonnés Amazon Prime vont pouvoir profiter d’offres avantageuses à l’occasion du Prime Day 2024. Dates, bons plans et conditions de participation, voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette première édition.

🧐 Amazon Prime Day : qu’est-ce que c’est ?

La toute première édition des Prime Day d’Amazon a eu lieu en 2015. Suite au succès de l’évènement, dont les ventes dépassèrent celles du Black Friday, le géant décida de le reconduire chaque année. C’est ainsi que chaque année, les Prime Day qui s’étendent sur deux jours complets, sont renouvelés plusieurs fois. En cette occasion, la plateforme américaine propose de nombreuses promotions sur une multitude de produits. Seuls les membres Amazon Prime peuvent profiter de ces ventes flashs exclusives, en plus des autres avantages auxquels ils ont le droit avec l’abonnement. Toutefois, une astuce permet aux non membres d’en profiter.

Les dates officielles de la première édition du Prime Day 2024 ont été dévoilées. Les ventes flash d’Amazon se dérouleront du mardi 16 au mercredi 17 juillet 2024, alors que les soldes d’été battent leur plein. Comme à l’accoutumée, l’évènement débutera à 00h00 et finira à 23h59 le lendemain. Depuis maintenant deux années, Amazon organise deux éditions par an, une à l’été et la seconde à l’automne.

Vous l’avez compris, pour y participer, il est nécessaire de souscrire à un abonnement Prime. Toutefois, vous pouvez également profiter des 30 jours d’essai proposés par Amazon, pour accéder gratuitement aux offres de l’évènement. Si vous souhaitez profiter ponctuellement des avantages de l’offre et ne pas continuer par la suite, il vous suffit simplement de vous désabonner. L’offre étant sans engagement, vous pouvez le faire à tout moment depuis votre compte client.

Le service Prime est toutefois très avantageux au regard des avantages qu’il offre. En plus de pouvoir accéder à ces jours de promotions, les abonnés profitent des livraisons gratuites en un jour ouvré, mais également d’un accès aux services Prime Vidéo, Amazon Music, Amazon Photos, Prime Reading, ou encore Prime Gaming. Le tout pour 6,99 € par mois, ou 69,90 € par mois. Les étudiants ont quant à eux la possibilité de profiter d’une période d’essai de 90 jours à Amazon Prime Student, proposé au tarif de 3,49 € par mois, ou de 34,95 € par an.

💰 Quels sont les bons plans du Prime Day ?

Avant toute chose, il faut savoir que la réactivité est la clé pour vraiment profiter des Prime Day. En effet, cette période de promotions est très courte, et les stocks de certains produits ont tendance à s’écouler très rapidement. Alors mieux vaut être sur le qui-vive. Il est pour ce faire préférable de se préparer un minimum avant le jour J, afin de s’assurer de ne pas passer à côté des bons plans qui vous intéressent. Faire une liste des produits qui vous intéressent en amont est un bon moyen de gagner du temps.

Côté produits, on trouve littéralement de tout à des prix généralement bas. Toutefois, Amazon a tendance à mettre en avant ses propres marchandises, à l’instar de ses liseuses Kindle. Donc si vous êtes intéressé par un objet de la marque américaine, c’est probablement le meilleur moment de l’année pour faire vos emplettes.

De même, de nombreux produits high-tech bénéficient de promotions plus ou moins intéressantes durant les Prime Day. C’est notamment le cas des smartphones, des PC portables, des objets connectés, des produits audio, des montres connectées, mais aussi des tablettes. Certains produits Apple voient également leur prix baisser. Il en va de même pour les jeux vidéo et même les consoles. Par ailleurs, beaucoup de produits électroménagers, comme les machines à café, aspirateurs balai, et friteuses sans huile sont également bradés.

Comme chaque année, Tom’s Guide couvrira l’évènement et relayera les offres high-tech les plus intéressantes du Prime Day, afin de vous permettre de gagner du temps.

💶 Prime Day et Black Friday : lequel est le plus intéressant ?

À titre de comparaison, le Prime Day est similaire en de nombreux points au Black Friday, à la différence que ce dernier est accessible à tous. Par ailleurs, les deux évènements prennent place à des moments différents. Le Black Friday a lieu une fois par an le dernier vendredi de novembre, tandis que les Prime Day se déroulent généralement aux alentours de la mi-juillet, puis de la mi-octobre.

Dans tous les cas, Amazon propose de belles réductions lors de ces deux périodes. Quant à la question des prix, ils ont tendance à être plus intéressants à l’occasion du Prime Day.

Que vous ayez souscrit à un abonnement payant ou à une période d’essai gratuite, il est on ne peut plus simple de se désabonner d’Amazon Prime.